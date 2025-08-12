مدیرکل صمت گیلان:
۹۰ درصد صنایع گیلان کوچک و متوسط هستند
توانمندسازی و کاهش ریسک با تشکیل خوشههای صنعتی
مدیرکل صمت گیلان گفت: توانمندسازی و کاهش ریسک صنایع کوچک گیلان، مستلزم تشکیل و خوشههای صنعتی است.
به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری به پاسداشت «روز ملی حمایت از صنایع کوچک» از چند واحد صنعتی آستانه اشرفیه به اتفاق معاون امور صنایع اداره کل صمت بازدید کرد و در حاشیه بازدید اظهار داشت: ۹۰ درصد صنایع و کارخانجات مستقر در گیلان، کوچک و متوسط هستند.
وی با تبریک «روز ملی حمایت از صنایع کوچک» به کلیه صاحبان صنایع و تولید کنندگان مورد بازدید گفت: خلق ارزش در زنجیره تولید مهم است نه لزوماً سایر بنگاه اقتصادی لذا تبدیل ایده و خلاقیت به ثروت و فرصت در صنایع کوچک به مراتب سریعتر از صنایع بزرگ است.
پورحیدری با بیان اینکه تکامل زنجیره تولید، نیازمند حمایت از صنایع کوچک و متوسط است اضافه نمود: برای رفع چالشهای اداری تولیدکنندگان؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را داریم و برای حمایت مالی از صنایع با کارگروه رونق تولید و تبصره ۱۸ در قانون پیش بینی شده است که جلسات آن با حمایت و هدایت استاندار پرتلاش به صورت مرتب برگزار میشوند.
مدیرکل صمت گیلان تاب آوری صنایع کوچک در شرایط سخت اقتصادی را قابل تحسین دانست و گفت: با همه مشقتهای ناترازی انرژی و انقباض ارزی؛ شکر خدا هم اکنون ۲۰ واحد صنعتی جدید در استان برای هفته دولت آماده افتتاح رسمی هستند و ما هم با تمام ظرفیت امکانات و منابع موجود در خدمت آنها هستیم.
این مسئول توانمندسازی و کاهش ریسک صنایع کوچک گیلان را مستلزم تشکیل خوشههای صنعتی دانست و افزود: افزایش بهره وری و توان رقابتی، کاهش هزینههای بازاریابی و برندسازی؛ کاستن شکنندگی در نوسانات اقتصادی، مهمترین مزیت تشکیل خوشههای صنعتی هست که تاکنون مغفول واقع شده است.
گفتنی است که بر اساس آخرین آمار؛ قریب به ۲ هزار ۲۰۰ واحد صنعتی در ۳۴ شهرک و ناحیه صنعتی در گیلان فعالیت دارند.