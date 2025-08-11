راهاندازی کتابخانههای صوتی در زندانهای گیلان
مدیرکل زندانهای گیلان با تأکید بر اهمیت ایجاد دسترسی گسترده و متنوع به منابع مطالعاتی، عنوان کرد:راهاندازی کتابخانههای صوتی در زندانهای گیلان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از رشت، جلسه هیأت نظارت بر کتابخانههای زندانهای استان گیلان با حضور مسئولان و کارشناسان برگزار شد که در آن، توسعه کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین زندانیان و خانوادههای آنان بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای بازپروری و اصلاح رفتار، مورد بررسی قرار گرفت.
حمید وسکویی، مدیرکل زندانهای گیلان، در این جلسه با تأکید بر اهمیت ایجاد دسترسی گسترده و متنوع به منابع مطالعاتی، عنوان کرد:راهاندازی کتابخانههای صوتی در زندانهای گیلان در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام میتواند بهویژه برای مددجویانی با سطح سواد پایین یا دارای محدودیتهای بینایی، بستری مناسب برای بهرهمندی از محتوای علمی و فرهنگی فراهم کند.
وی افزود: در کنار کتابخانههای صوتی، تجهیز و بهروزرسانی کتابخانههای موجود با کتابهای چاپی جدید نیز با همکاری نهادهای کتابخانهای کشوری و استانی و مشارکتی در حال انجام است و این کتابخانهها نه تنها برای زندانیان، بلکه برای خانوادههای آنان و حتی پرسنل نیز قابل استفاده خواهند بود.
همچنین، نیازسنجی از مددجویان در چارچوب قانون برای انتخاب و تهیه منابع متناسب با علایق و نیازهای آنان انجام خواهد شد. از سوی دیگر، طراحی فضاهایی که از نظر معماری و چیدمان، انگیزه مطالعه را افزایش دهند نیز بهعنوان بخشی از برنامه توسعه کتابخانهها مدنظر قرار گرفته است.