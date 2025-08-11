بازدید سرزده بازرس کل استان گیلان از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) رودبار

به گزارش ایلنا از رودبار، آقایی بازرس کل استان گیلان به صورت سرزده از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان رودبار بازدید کرد.

در این بازدید که معاون نظارت و بازرسی و سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی نیز حضور داشتند، آقایی با تجلیل از وضعیت بهداشتی این بیمارستان گفت : با توجه به کمبود نیرو در این بیمارستان اما از نظر نظافت از بسیاری از مراکز درمانی استان بهتر به نظر می رسد.

بازرس کل گیلان با انتقاد از عدم فعالیت بخش‌های مراقبت ویژه(ICU,CCU) این بیمارستان اظهار کرد: حق مردم این منطقه نیست که در بیمارستان این شهرستان امکانات وجود دارد ولی به دلیل نبود پرسنل درب بخش‌های مراقبت ویژه قفل باشد.

آقایی ادامه داد: اگر ناگهان بیماری با شرایط ویژه وارد این بیمارستان شود چطور باید به آن رسیدگی شود.

بازرس کل گیلان ضمن بازدید از بخش دیالیز این بیمارستان از وضعیت نامناسب این بخش ابراز تاسف کرد و گفت: بیماران در این بخش مشکلات زیادی دارند از تهویه نا مناسب گرفته تا خرابی دستگاه‌های دیالیز وحتی تخت مناسب برای انجام دیالیز نیز ندارند.

وی با اشاره به تهیه دستگاه سونوگرافی با کمک خیرین برای این مرکز افزود: دوستان به جای برگزار جلسات و همایش های گوناگون و صرف هزینه های زیاد، مقدار ناچیزی از این مبالغ را برای نصب و راه اندازی این دستگاه ها در مراکز درمانی صرف کنند تا کمی از مشکلات مردم مرتفع شود.

بازرس کل گیلان در این بازدید در بخش مختلف بیمارستان حاضر شده و با کادر درمان و بیماران بستری در این بخش‌ها صحبت نموده و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.

