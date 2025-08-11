خبرگزاری کار ایران
شهردار فومن خبر داد:

بهره‌برداری مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران فومن درهفته دولت

بهره‌برداری مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران فومن درهفته دولت
کاظم قربانی، شهردار فومن از احداث مرکز مانیتورینگ کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری جهت تسریع در خدمت‌رسانی به موقع همشهریان خبر داد.

کاظم قربانی اظهار کرد: این مرکز با هدف بهبود خدمت‌رسانی در امر ترافیک و مدیریت بحران شهر فومن ایجاد خواهد شد و در آینده شاهد خدمات مطلوبی در این امر خواهیم بود.

قربانی خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات متعدد ستاد بحران در شهرداری و برنامه‌ریزی صورت گرفته، براساس دستورالعمل‌های تعیین شده و همچنین با وجود مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهری این مجموعه با تمام امکانات و تجهیزات بروز آمادگی لازم جهت مقابله با هرگونه بحران احتمالی را خواهد داشت.

گفتنی است مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران شهرداری در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

