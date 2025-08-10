فرماندار لنگرود در نشست با اصحاب رسانه؛
هیچ توسعهای بدون همراهی مردم و رسانهها محقق نمیشود
فرماندار لنگرود با اشاره به سابقه خود در حوزه رسانه، گفت: با فضای کار رسانه آشنایی کامل دارم و هیچگاه از انتقادات رسانهها ناراحت نمیشوم. انتقاد، اصل این حرفه است و ما باید پاسخگو باشیم.
به گزارش ایلنا از لنگرود، یوسف گلشن، فرماندار لنگرود در مراسم تجلیل از خبرنگاران با تاکید بر اهمیت نقش رسانهها در انعکاس اخبار و مشکلات مردم، اظهار کرد: حضور خبرنگاران برای ما دلگرمکننده است، چرا که باعث میشود اقدامات انجامشده به گوش مردم برسد. از همه رسانهها دعوت میکنم در برنامههای مهم شهرستان شرکت کنند.
انتقادپذیری؛ ویژگی ضروری مدیریت
فرماندار لنگرود با اشاره به سابقه خود در حوزه رسانه، گفت: با فضای کار رسانه آشنایی کامل دارم و هیچگاه از انتقادات رسانهها ناراحت نمیشوم. انتقاد، اصل این حرفه است و ما باید پاسخگو باشیم.
وی ادامه داد: گاهی ممکن است انتقادات از منظر دیگری مطرح شود، اما جای نگرانی نیست. ما باید از این فرصت برای بهبود عملکردمان استفاده کنیم.
پیگیری مشکلات مردم از طریق رسانهها
گلشن با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات مردمی از طریق رسانهها، گفت: بسیاری از مسائل و دردهای مردم را از طریق رسانهها دنبال میکنیم. خوشبختانه در شهرستان مدیرانی مانند آقای دادستان حضور دارند که به مسائل رسانهای اهمیت میدهند و من نیز پیگیر موضوعات هستم.
وضعیت پروژه کنارگذر لنگرود و خاموشیهای برق
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه کنارگذر لنگرود اشاره کرد و گفت: مشکلات قضایی پیمانکار قبلی حل شده و مناقصه جدید توسط راهوشهرسازی برگزار شده است. به زودی پیمانکار جدید کار را آغاز خواهد کرد.
در مورد خاموشیهای مکرر برق نیز توضیح داد: امسال با افزایش بیسابقه دما مواجه بودیم بهطوری که در لنگرود بیش از ۲۶ روز دمای بالای ۳۰ درجه ثبت شده است. این موضوع همراه با کاهش تولید برق آبی به دلیل کمبارشیها، باعث افزایش مصرف و ناترازی شده است.
وی از نصب ۴۰ ترانس جدید در شهرستان خبر داد و گفت: برای کاهش مشکلات برق، پنج خط فیدر جدید با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در دست اجراست که تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
گلشن با قدردانی از زحمات رسانهها، خاطرنشان کرد: هیچ توسعهای بدون همراهی مردم و رسانهها محقق نمیشود. امیدوارم با همکاری بیشتر، شاهد پیشرفت روزافزون لنگرود باشیم.