باحکم استاندار گیلان:
محمد نصیری لاکه معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رودبار شد
با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان، محمد نصیری لاکه به عنوان معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار منصوب شد.
به گزارش ایلنا از رودبار، در ادامه انتصاب مدیران ستادی فرمانداری رشت به مسئولیتهای جدید در سطح شهرستانهای استان، محمد نصیری لاکه به عنوان معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رودبار منصوب شد.
محمد نصیری لاکه که پیش از این ریاست اداره برنامهریزی و امور اقتصادی فرمانداری رشت را بر عهده داشت، با حکم استاندار گیلان به سمت معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رودبار منصوب شد.
نصیری از جمله مدیران باسابقه وزارت کشور است که در سالهای اخیر در حوزههای مختلف اجرایی، نظارتی، برنامهریزی و انتخاباتی در سطح ستادی فرمانداری رشت فعالیت داشته است.
در سوابق وی، مسئولیتهایی چون کارشناس امور انتظامی، کارشناس فرهنگی و اجتماعی، مسئول کمیتههای آموزش، پشتیبانی و اجرایی در انتخابات، عضویت در هیأتهای نظارت شهرستانها ذیل هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گیلان و همکاری در تدوین اسناد توسعه شهری در وزارت راه و شهرسازی ثبت شده است.
وی همچنین تجربههایی در حوزه مدیریت شهری، از جمله مشاوره ترافیک شورای اسلامی شهر رشت، دبیری شورای ترافیک شهرستان و عضویت در کمیسیون انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه را در کارنامه خود دارد.
با این انتصاب، نصیری سومین نفر از میان مدیران ستادی فرمانداری رشت است که طی روزهای اخیر به یکی از مسئولیتهای مدیریتی در شهرستانهای استان گیلان منصوب میشود. پیش از وی، حجت رستمی به عنوان بخشدار چوکام شهرستان خمام و اسدالله خورشیدی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لاهیجان معرفی شده بودند.