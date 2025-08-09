خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی رشت خبرداد؛

توقیف محموله شن و ماسه غیرمجاز در خشکبیجار

توقیف محموله شن و ماسه غیرمجاز در خشکبیجار
فرمانده انتظامی رشت از توقیف کامیونت حامل بیش از ۲.۵ تن ماسه غیرمجاز برداشت شده از ساحل دریا در بخش خشکبیجار این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ «عیسی روشن قلب» با اشاره به سوء استفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب که برای رسیدن به منافع مادی خود اقدام به غارت سرمایه ملی می‌کنند اظهار داشت: مجموعه انتظامی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی برخورد می‌کند.

فرمانده انتظامی رشت در ادامه افزود: ماموران انتظامی کلانتری بخش خشکبیجار حین کنترل خودروهای عبوری محور، به یک دستگاه کامیونت حامل ماسه مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: در بررسی صورت گرفته از این خودرو، بیش از ۲.۵ تن ماسه بادی که به صورت غیرمجاز از ساحل دریا برداشت شده بود کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی گفت: کارشناسان ارزش این محموله ماسه کشف شده را بالغ ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ روشن قلب در پایان بابیان اینکه متهم ۳۸ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه و دریا باعث تخریب و نابودی محیط زیست می‌شود و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه؟ مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

