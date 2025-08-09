اختصاص ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۶۵ طرح اقتصادی گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری امروز در کارگروه رفع موانع تولید استان گیلان با ارائه گزارشی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ مصوبه پیرامون مسائل امور مالیاتی، جریمه‌های تأمین اجتماعی و معوقات بانکی در این کارگروه داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه از این تعداد مصوبات، افزون بر ۲۴ مورد آن اجرا شده است تشریح کرد: ۹ مورد از کل مصوبات کارگروه در فرایند هماهنگی و اخذ استعلامات در دست بررسی می‌باشند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در راستای حمایت از طرح‌های اقتصادی استان؛ در قالب رونق تولید تسهیلات در نظر گرفته شده است که تاکنون ۲۵ طرح از بخش صنعت و ۱۴ طرح از بخش گردشگری و افزون بر ۲۶ طرح از جهاد کشاورزی برای اخذ این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان رفع چالش‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی و نظیر آن حمایت مالی را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون در مجموع به ۶۵ طرح اقتصادی گیلان به مبلغ ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب رونق تولید تعلق گرفته است.

انتهای پیام/