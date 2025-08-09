اختصاص ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۶۵ طرح اقتصادی گیلان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از اختصاص ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب رونق تولید به ۶۵ طرح اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری امروز در کارگروه رفع موانع تولید استان گیلان با ارائه گزارشی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶ مصوبه پیرامون مسائل امور مالیاتی، جریمههای تأمین اجتماعی و معوقات بانکی در این کارگروه داشتهایم.
وی با بیان اینکه از این تعداد مصوبات، افزون بر ۲۴ مورد آن اجرا شده است تشریح کرد: ۹ مورد از کل مصوبات کارگروه در فرایند هماهنگی و اخذ استعلامات در دست بررسی میباشند.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در راستای حمایت از طرحهای اقتصادی استان؛ در قالب رونق تولید تسهیلات در نظر گرفته شده است که تاکنون ۲۵ طرح از بخش صنعت و ۱۴ طرح از بخش گردشگری و افزون بر ۲۶ طرح از جهاد کشاورزی برای اخذ این تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان رفع چالشهای مالیاتی و تأمین اجتماعی و نظیر آن حمایت مالی را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون در مجموع به ۶۵ طرح اقتصادی گیلان به مبلغ ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب رونق تولید تعلق گرفته است.