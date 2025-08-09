خبرگزاری کار ایران
فرمانده سپاه قدس گیلان:

خبرنگاران پرچمداران روایت حقیقت‌ هستند

خبرنگاران پرچمداران روایت حقیقت‌ هستند
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش بی‌بدیل خبرنگاران در جهاد تبیین گفت: رسانه‌ها در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند و باید با تخصص، تعهد و دقت، صدای حقیقت را به جهان مخابره کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، سردار حمید دامغانی صبح شنبه در همایش «خبرنگاران حسینی» در راستای دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان و گرامیداشت شهدای رسانه و جنگ ۱۲ روزه اخیر با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای رسانه، نقش رسانه‌ها را در «جنگ روایت‌ها» کلیدی توصیف کرد و گفت: خبرنگاران پرچمداران روایت حقیقت هستند و امروز در خط مقدم این نبرد رسانه‌ای قرار دارند.

وی افزود: دشمن در تلاش است با تحریف واقعیت‌ها، شکست‌های خود را پیروزی جلوه دهد اما این خبرنگاران هستند که با صداقت و تعهد، روایت حقیقی مقاومت را به گوش جهانیان می‌رسانند.

سردار دامغانی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت تبیین اظهار کرد: در شرایط کنونی، رسانه‌ها باید با درک عمیق از مسئولیت خود، رسالت تبیین را با قدرت انجام دهند؛ چرا که هجمه‌های نرم دشمن تنها با آگاهی‌بخشی صحیح و روایت درست قابل مقابله است.

سردار دامغانی گیلان را یکی از استان‌های پیشرو در حوزه رسانه معرفی کرد و گفت: از دوران مشروطه تاکنون، گیلان با بیش از ۱۸۰ نشریه سهم مهمی در جریان‌سازی رسانه‌ای کشور داشته است و امروز نیز رسانه‌های آن همسو با هویت بومی، ملی و مذهبی مردم حرکت می‌کنند.

اربعین؛ نماد دیپلماسی فرهنگی و مردمی

وی با اشاره به برخی غفلت‌ها نسبت به ظرفیت‌های هویتی گیلان گفت: متأسفانه بخش‌هایی از هویت تاریخی و فرهنگی گیلان مغفول مانده و حتی برخی خواص هم از آن بی‌اطلاع‌اند. باید این مولفه‌ها برای نسل جوان بازتعریف شود تا شخصیت و هویت آن‌ها بر بستر فرهنگ بومی و دینی شکل گیرد.

سردار دامغانی در ادامه به اهمیت راهپیمایی اربعین اشاره و تصریح کرد: اربعین امروز فراتر از یک مناسک مذهبی، به بستری برای دیپلماسی فرهنگی و مردمی تبدیل شده است؛ حرکتی که وحدت، اعتمادسازی و مقابله با راهبردهای تفرقه‌افکنانه دشمنان را در پی دارد.

وی افزود: دشمنان با طراحی شکاف‌های قومی و مذهبی به دنبال تضعیف روابط ملت‌های منطقه هستند، اما پیاده‌روی اربعین با پیوندهای مردمی، نقشه آن‌ها را نقش بر آب کرده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین به جایگاه فرهنگی و تاریخی گیلان اشاره کرد و گفت: گیلان در طول تاریخ، پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت بوده و شعار کنگره دوم برگرفته از همین حقیقت است رسانه‌ها باید این پرچمداری را تبیین و به نسل امروز منتقل کنند.

روایت گیلان واقعی به دست رسانه‌ها

وی با تحسین برنامه «جلوه‌های عاشقی» در شهرستان‌ها گفت: این برنامه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بومی موجب رشد هنرمندان، نویسندگان و کارگردانان محلی شده و توان داخلی استان را شکوفا کرده است.

سردار دامغانی با تأکید بر مردمی بودن کنگره تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد فعالیت‌های کنگره با بهره‌گیری از توان داخلی و ظرفیت‌های مردمی انجام شده که این اعتماد به توان بومی، الگویی موفق برای سایر استان‌ها است.

وی در پایان نقش رسانه‌ها در تبیین هویت واقعی استان را بسیار مهم دانست و گفت: اگر رسانه‌های گیلان به اندازه ظرفیت واقعی خود وارد میدان شوند، نه‌تنها این کنگره جریان‌ساز خواهد شد بلکه چهره واقعی و تمدنی گیلان به کشور معرفی می‌شود.

سردار دامغانی تأکید کرد: این مأموریت رسانه‌ها است که گیلان را آن‌گونه که هست، به دیگران بشناسانند؛ گیلانِ ایستاده بر قله‌های تاریخ، فرهنگ، حماسه و مقاومت.

