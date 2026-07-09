گزارش ایلنا از گلستان، در پی اصابت پرتابه‌های دشمن به بخشی از پل راه آهن در شهرستان آق قلا، علی‌اصغر طهماسبی استاندار امروز با همراهی معاونان سیاسی اجتماعی و عمرانی با حضور در محل حادثه، موضوع را از نزدیک بررسی کرد.

علی اصغر طهماسبی اعلام کرد که نیروهای مسلح کشور پاسخ لازم را به حملات دشمن آمریکایی–صهیونیستی خواهند داد و ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش مردم گفت: رسانه‌ها نیز در انتشار اطلاعات، ملاحظات امنیتی را رعایت کنند. دشمن هرجایی را که بزنند، بهترش را می‌سازیم.

طهماسبی با اشاره به تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی، گفت: دستگاه‌های مرتبط ماموریت یافته‌اند از همین امروز بازسازی را آغاز کنند تا هیچ‌گونه اختلالی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

اولویت اصلی استان، ایمن‌سازی محل، بازگشت شرایط به حالت عادی و آغاز عملیات بازسازی با استانداردهای بالاتر اعلام شده است.

علاوه بر معاونان استاندار، فرماندار آق‌قلا؛ مدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای؛ راه و شهرسازی؛ راه آهن و فرماندهان مرتبط؛ استاندار گلستان را در این بازدید همراهی کردند.

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