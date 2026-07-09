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استاندار گلستان:

دشمن هرجایی را که بزنند، بهترش را می‌سازیم

دشمن هرجایی را که بزنند، بهترش را می‌سازیم
کد خبر : 1810927
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استاندار گلستان گفت: دشمن هرجایی را که بزنند، بهترش را می‌سازیم و بازسازی نقطه آسیب دیده از حمله دشمن در اولویت مسئولان استان است.

 گزارش ایلنا از گلستان، در پی اصابت پرتابه‌های دشمن به بخشی از پل راه آهن در شهرستان آق قلا، علی‌اصغر طهماسبی استاندار امروز با همراهی معاونان سیاسی اجتماعی و عمرانی با حضور در محل حادثه، موضوع را از نزدیک بررسی کرد. 

علی اصغر طهماسبی اعلام کرد که نیروهای مسلح کشور پاسخ لازم را به حملات دشمن آمریکایی–صهیونیستی خواهند داد و ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش مردم گفت: رسانه‌ها نیز در انتشار اطلاعات، ملاحظات امنیتی را رعایت کنند. دشمن هرجایی را که بزنند، بهترش را می‌سازیم. 

طهماسبی با اشاره به تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی، گفت: دستگاه‌های مرتبط ماموریت یافته‌اند از همین امروز بازسازی را آغاز کنند تا هیچ‌گونه اختلالی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود. 

اولویت اصلی استان، ایمن‌سازی محل، بازگشت شرایط به حالت عادی و آغاز عملیات بازسازی با استانداردهای بالاتر اعلام شده است. 

علاوه بر معاونان استاندار، فرماندار آق‌قلا؛ مدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای؛ راه و شهرسازی؛ راه آهن و فرماندهان مرتبط؛ استاندار گلستان را در این بازدید همراهی کردند.

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