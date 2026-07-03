پیام دعوت نماینده ولی فقیه درگلستان برای برگزاری باشکوه مردم آئین تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا از گلستان، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در آئین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را رویدادی فراتر از مرزهای ایران و دارای پیامدهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: دشمنان انقلاب اسلامی سال‌هاست تلاش می‌کنندمیان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما حضور پرشور ملت درمراسم تشییع، همه این محاسبات را برهم خواهد زد و نشان خواهد داد که پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب همچنان مستحکم و ناگسستنی است.

امام جمعه گرگان افزود: هرچه این مراسم با شکوه‌تر برگزار شود، پیام اقتدار، انسجام و وفاداری ملت ایران رساتر به جهان مخابره خواهد شدو این حضور، پاسخی قاطع به دشمنانی است که در پی تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان با بیان اینکه سرمایه اصلی انقلاب، مردم هستند، تصریح کرد: همان‌گونه که مردم باید قدردان نظام اسلامی باشند، مسئولان نیز باید قدر این ملت وفادار، صبور و بصیر را بدانند؛ ملتی که درهمه صحنه‌های حساس، پشتیبان انقلاب و رهبری معظم انقلاب بوده است.

وی همچنین با تجلیل ازحضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، مقاومت نیروهای مسلح، ایثار خانواده‌های شهدا ومجاهدت دانشمندان کشور را ثمره هدایت و عزم رهبر شهید دانست و ابراز امیدواری کرد که این مسیربا استقامت و تدبیر رهبر جدید انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای ادامه یابد و ملت ایران به قله‌های عزت، پیشرفت و اقتدار دست یابد.

انتهای پیام/