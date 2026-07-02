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۲۳ مجتمع خدمات رفاهی گلستان آماده خدمات‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید

۲۳ مجتمع خدمات رفاهی گلستان آماده خدمات‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1807474
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معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: ۲۳ باب مجتمع خدماتی- رفاهی و ۲ نمازخانه بین‌راهی استان برای خدمات‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت آمادگی‌های لازم را دارند.

به گزارش ایلنا از گلستان، مرجان مهدی زاده در گفت و گویی خبری اظهارداشت: تیم‌های نظارتی اداره کل از روزهای قبل در حال بازدید و بررسی شرایط مجتمع‌ها و نمازخانه‌های بین راهی استان برای ایجاد شرایط مناسب رفاهی و خدماتی مسافران هستند و هماهنگی‌های لازم با بهره‌برداران این مجتمع‌ها انجام شده است. 

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش تردد طی روزهای آینده در استان، افزود: از آنجایی که گلستان در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس قرار دارد، در ورودی غربی استان (مجتمع آستان قدس) و در ورودی شرق استان (راهدارخانه تنگراه- جنگل گلستان) نیز در حال تدارک مواکب خدمات‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید هستیم تا خدمات‌رسانی به مسافران و زائران بدون وقفه و در مطلوب‌ترین شرایط انجام شود.

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