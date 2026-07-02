به گزارش ایلنا از گلستان، مرجان مهدی زاده در گفت و گویی خبری اظهارداشت: تیم‌های نظارتی اداره کل از روزهای قبل در حال بازدید و بررسی شرایط مجتمع‌ها و نمازخانه‌های بین راهی استان برای ایجاد شرایط مناسب رفاهی و خدماتی مسافران هستند و هماهنگی‌های لازم با بهره‌برداران این مجتمع‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش تردد طی روزهای آینده در استان، افزود: از آنجایی که گلستان در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس قرار دارد، در ورودی غربی استان (مجتمع آستان قدس) و در ورودی شرق استان (راهدارخانه تنگراه- جنگل گلستان) نیز در حال تدارک مواکب خدمات‌رسانی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید هستیم تا خدمات‌رسانی به مسافران و زائران بدون وقفه و در مطلوب‌ترین شرایط انجام شود.

انتهای پیام/