هماهنگی راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راه گلستان برای مراسم تشییع قائد امت
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان از آخرین هماهنگیهای این اداره کل و پلیس راه استان برای مدیریت هرچه بهتر ترافیک و جابه جایی شرکت کنندگان در مراسم تشییع و تدفین قائد امت خبرداد.
به گزارش ایلنا از گلستان، عادل مصدقی در نشست هم اندیشی، هماهنگی و برنامه ریزی با رئیس پلیس راه و رئیس پلیس راهور استان، اظهارداشت: مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی و ترافیک در مراسم تشییع و تدفین قائد امت یکی از بزرگترین ماموریتهای سازمانی پیش روست که از جمعه ۱۱تیرماه جاری بصورت رسمی شروع میشود و تا شنبه ۲۰ تیرماه ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه این نشست برای دستیابی به دستورالعمل و ادبیات مشترک بین پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای برای مدیریت ناوگان و ترافیک عبوری در محورهاست، گفت: با توجه به حجم بالای متقاضیان شرکت کننده در این مراسم، حضور و کنترل محسوس و نامحسوس و اهتمام و جدیت بیش از پیش پلیس راه و اداره کل در ورودیها و خروجیهای استان بصورت رفت و برگشت دیده شده است.
وی افزود: ایمنی راهها، آمادگی راهدارخانهها و مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی، آمادگیهای حمل و نقل مسافری و سامانهای هوشمند جادهای و استفاده از ظرفیت ناوگان سایر دستگاهها موضوعی است که در این هماهنگیها برای مدیریت بهتر ترافیک و ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است.