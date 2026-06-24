فعالیت پایگاههای انتقال خون گلستان در تاسوعا و عاشورا
مدیرکل انتقال خون گلستان با اشاره به فعال بودن پایگاههای انتقال خون در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، گفت: پایگاههای ثابت گرگان و گنبدکاووس و تیمهای سیار استان آماده خونگیری از اهدا کنندگان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی هستند.
به گزارش ایلنا از گلستان، فاطمه محمدی اظهارکرد: فعالیت پایگاه انتقال خون گرگان روز تاسوعا از ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۹ تا ۲۴، روز عاشورا از ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و روز جمعه از ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و تیم سیار هم شب تاسوعا در روستای سدن و سرخنکلاته و صبح روز عاشورا در نودیجه و امامزاده عبدالله گرگان مستقر میشود و همچنین فعالیت پایگاه انتقال خون گنبدکاووس تاسوعا از ۷:۳۰ تا ۱۴، روز عاشورا از ۷:۳۰ تا ۱۴ است و تیم سیار شرق استان هم تاسوعا در گالیکش و عاشورا در امامزاده یحییبنزید گنبد استقرار خواهند یافت.
محمدی با بیان اینکه بیشترین مصرف خون و فرآوردههای خونی مربوط به بیماران خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی و بیماران سرطانی است، افزود: علاوه بر آن، مصدومان تصادفات، سوانح، سوختگیها، بیماران نیازمند جراحی قلب باز و مادران باردار نیز از عمده دریافتکنندگان خون در استان هستند.
وی با تاکید بر اینکه نیاز به خون در تمام فصول سال وجود دارد، بیان کرد: در روزهای گرم و سرد سال، مراکز درمانی همچنان به همه گروههای خونی نیازمندند، اما نیاز به گروههای O و A بهویژه منفیها بیشتر احساس میشود.
مدیرکل انتقال خون گلستان یکی از چالشهای اصلی حوزه انتقال خون را نبود فضای مناسب برای استقرار تجهیزات نوین و کمبود اتوبوس سیار خونگیری عنوان کرد و گفت: توسعه خدمات خونگیری در مناطق مختلف استان نیازمند تقویت زیرساختها و امکانات است. زنان و مردان از ۱۸ سال تا سن ۶۰ سالگی و در صورت اهداکنندگی مستمر تا سن ۶۵ سالگی میتوانند خون اهدا کنند.