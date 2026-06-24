اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت آیت الله نورمفیدی فردا در میدان وحدت گرگان
نماز ظهر عاشورا به امامت آیت الله نورمفیدی فردا در میدان وحدت گرگان اقامه میشود.
به گزارش ایلنا از گلستان ، حجت الاسلام محمد زمان قربانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز اباعبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا به امامت آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان فردا در میدان وحدت گرگان اقامه میشود.
وی گفت: از تمام عزاداران و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع)، هیئتهای مذهبی و مردم شریف و متدین گرگان دعوت مینماییم حماسه زیبای دیگری از شور و هیجان همراه با تعقل و معرفت به اهداف والای اسلام و اهل بیت (ع) را در ایام محرم به خصوص اقامه نماز با شکوه ظهر عاشورا خلق کنند.