اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت آیت الله نورمفیدی فردا در میدان وحدت گرگان

به گزارش ایلنا از گلستان ، حجت الاسلام محمد زمان قربانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز اباعبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا به امامت آیت الله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان فردا در میدان وحدت گرگان اقامه می‌شود.

وی گفت: از تمام عزاداران و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع)، هیئت‌های مذهبی و مردم شریف و متدین گرگان دعوت می‌نماییم حماسه زیبای دیگری از شور و هیجان همراه با تعقل و معرفت به اهداف والای اسلام و اهل بیت (ع) را در ایام محرم به خصوص اقامه نماز با شکوه ظهر عاشورا خلق کنند.

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