حدود ۴۰ برنامه بازرسی سراسری و ۲۲۰ پرونده موردی در گلستان مورد رسیدگی قرار گرفت

به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالله آقاعلیخانی درجمع خبرنگاران افزود: طی یک سال اخیر بیش از ۴۰ گزارش هشداری در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، تالاب‌ها، آب، شرکت‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و ساختارهای اداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

وی گفت: در سال گذشته حدود ۷۰ بازدید و اقدام نظارتی در حوزه شرکت‌ها، معادن، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بخش کشاورزی و دامپروری انجام شد که عمده این اقدامات با هدف رفع موانع اداری، تسهیل صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات و حمایت از اشتغال صورت گرفت.

آقاعلیخانی از معرفی حدود ۷۰ نفر به مراجع رسیدگی‌کننده تخلفات خبر داد و گفت: این افراد شامل مدیران و کارکنانی هستند که پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح، از جمله نهاد ریاست جمهوری و مراجع قضایی استان ارجاع شده است.

وی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اثربخشی اقدامات بازرسی را حل مشکل محدوده قانونی بخشی از اراضی گرگان عنوان کرد و گفت: حدود ۱۸۴ هکتار از اراضی واقع در نقشه تفکیکی شهر گرگان که سال‌ها در محدوده قانونی شهر قرار داشت و شهروندان در آن سکونت و سرمایه‌گذاری کرده بودند در پی یک مصوبه از محدوده قانونی خارج شده بود که مشکلات متعددی را برای مالکان ایجاد کرده بود.

مدیرکل بازرسی استان گلستان ادامه داد: این موضوع توسط کارشناسان سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاد ابطال مصوبه و بازگشت این اراضی به محدوده قانونی شهر ارائه شد که با تحقق آن، مشکل هزاران نفر از شهروندان ساکن این منطقه برطرف شد.

انتهای پیام/