کمبود تکنسین و استادکار ماهر با همکاری دانشگاه و صنعت قابل حل است

به گزارش ایلنا از گلستان، حمید رضا عسگری در دیدار با نماینده خانه کارگر در امور آموزشی استان گلستان با بیان اینکه مأموریت اصلی این دانشگاه «مهارت‌محوری» است، گفت: دانشگاه علمی‌کاربردی از ابتدا برای پر کردن فاصله میان آموزش و صنعت ایجاد شده است. ما آماده‌ایم رشته‌ها و دوره‌های جدیدی را تعریف کنیم که مستقیماً به اشتغال جوانان منجر شود.

عسگری با اشاره به نیاز صنایع استان در حوزه‌های فنی، کشاورزی، خدمات، گردشگری و صنایع غذایی افزود: کمبود تکنسین در بسیاری از واحدهای تولیدی استان محسوس است. اگر آموزش‌ها بر اساس استانداردهای مهارتی و با حضور استادکاران باتجربه برگزار شود، می‌توانیم این کمبود را در مدت کوتاهی جبران کنیم.

وی افزود: امروز صنعت گلستان با کمبود جدی تکنسین ماهر و استادکار حرفه‌ای روبه‌روست و این خلأ تنها با همکاری نزدیک دانشگاه‌ها و مراکز مهارتی قابل جبران است. اگر پل ارتباطی واقعی میان صنعت و دانشگاه ایجاد شود، می‌توانیم بسیاری از مشکلات اشتغال را برطرف کنیم.

هومن هادیان نماینده خانه کارگر در امور آموزشی استان گلستان افزود: ما آماده هستیم که تا با همکاری دانشگاه علمی‌کاربردی، دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت و بلندمدت را متناسب با نیاز صنایع استان طراحی و اجرا کنیم. اشتغال پایدار زمانی شکل می‌گیرد که آموزش‌ها واقعی، کاربردی و مبتنی بر نیاز بازار باشد.

وی گفت: در بسیاری از کارخانه‌ها، کمبود تکنسین به یک چالش جدی تبدیل شده است. این کمبود نه‌تنها سرعت تولید را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی زیادی را از جوانان می‌گیرد. جوانان ما باید مهارتی یاد بگیرند که فردای همان روز بتوانند وارد بازار کار شوند. این یعنی آموزش واقعی.

وی افزود: صنعت و دانشگاه باید به هم برسند. اگر این دو نهاد کنار هم قرار بگیرند، نه‌تنها مشکل بیکاری کاهش می‌یابد، بلکه صنایع استان نیز جان تازه‌ای می‌گیرند. ما به دنبال یک همکاری تشریفاتی نیستیم؛ هدف ما تربیت نیروی کار متخصص و ایجاد شغل پایدار است.

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