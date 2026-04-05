به گزارش ایلنا از گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار سید محمد حسینی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان و اعضای شورای هماهنگی وزارت راه و شهرسازی استان با ایشان، ضمن تسلیت شهادت سیدالشهدای انقلاب امام خامنه‌ای (ره)، جمعی از فرماندهان نظامی، نیروهای انتظامی، دانشمندان کشور و مردم مظلوم اظهار کرد: با وجود ضربه‌هایی که به کشور وارد شده، ملت ایران و نیروهای مسلح با قدرت در میدان حضور دارند و همین موضوع موجب شگفتی جهانیان شده است.

امام جمعه گرگان با اشاره به مشکلات متعدد استان تصریح کرد: در کنار رسیدگی به مسائل مختلف، باید اولویت مدیران بر پروژه‌هایی باشد که بتواند استان را از نظر اقتصادی و توسعه‌ای متحول کند. سال‌هاست موضوع توسعه جزیره آشوراده را دنبال می‌کنم، زیرا ایجاد چنین جاذبه‌ای می‌تواند تحرک اقتصادی گسترده‌ای در استان و سواحل آن ایجاد کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی کامل مسیرهای حمل‌ونقل و کریدورهای ترانزیتی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان داشته باشد و باید این پروژه‌ها با جدیت دنبال شود.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه برخی پروژه‌های کوچک تنها مشکلات محدود را حل می‌کنند، خاطرنشان کرد: باید تمرکز بر طرح‌های پیشران باشد؛ طرح‌هایی که بتوانند اقتصاد استان را به حرکت درآورند و به توسعه پایدار کمک کنند.

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره مواجهه با مشکلات گفت: سختی‌ها و چالش‌ها می‌توانند عامل پیشرفت و حرکت باشند و نباید موجب ناامیدی شوند.

انتهای پیام/