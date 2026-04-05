نماینده ولی‌فقیه در استان:

راه‌اندازی کامل کریدورهای ترانزیتی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی گلستان داشته باشد

راه‌اندازی کامل کریدورهای ترانزیتی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی گلستان داشته باشد
نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان گفت: راه‌اندازی کامل مسیرهای حمل‌ونقل و کریدورهای ترانزیتی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان داشته باشد. ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و نیروهای مردمی همچنان در صحنه هستند و کشور با استحکام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا از گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار سید محمد حسینی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان و اعضای شورای هماهنگی وزارت راه و شهرسازی استان با ایشان، ضمن تسلیت شهادت سیدالشهدای انقلاب امام خامنه‌ای (ره)، جمعی از فرماندهان نظامی، نیروهای انتظامی، دانشمندان کشور و مردم مظلوم اظهار کرد: با وجود ضربه‌هایی که به کشور وارد شده، ملت ایران و نیروهای مسلح با قدرت در میدان حضور دارند و همین موضوع موجب شگفتی جهانیان شده است. 

امام جمعه گرگان با اشاره به مشکلات متعدد استان تصریح کرد: در کنار رسیدگی به مسائل مختلف، باید اولویت مدیران بر پروژه‌هایی باشد که بتواند استان را از نظر اقتصادی و توسعه‌ای متحول کند. سال‌هاست موضوع توسعه جزیره آشوراده را دنبال می‌کنم، زیرا ایجاد چنین جاذبه‌ای می‌تواند تحرک اقتصادی گسترده‌ای در استان و سواحل آن ایجاد کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی کامل مسیرهای حمل‌ونقل و کریدورهای ترانزیتی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان داشته باشد و باید این پروژه‌ها با جدیت دنبال شود. 

امام جمعه گرگان با بیان اینکه برخی پروژه‌های کوچک تنها مشکلات محدود را حل می‌کنند، خاطرنشان کرد: باید تمرکز بر طرح‌های پیشران باشد؛ طرح‌هایی که بتوانند اقتصاد استان را به حرکت درآورند و به توسعه پایدار کمک کنند. 

آیت‌الله نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره مواجهه با مشکلات گفت: سختی‌ها و چالش‌ها می‌توانند عامل پیشرفت و حرکت باشند و نباید موجب ناامیدی شوند.

