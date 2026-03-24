تفاهمنامه همکاری کانون شوراهای اسلامی کار گلستان و اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان امضا شد/ گامی نو در جهت تربیت نیروی متخصص
در راستای تقویت ارتباط میان بخش آموزش و صنعت و پاسخگویی به نیازهای روزافزون بازار کار، تفاهمنامه همکاری مشترک میان اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان گلستان و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، در قالب "کنسرسیوم مهارت" به امضا رسید.
به گزارش ایلنا از گلستان، این تفاهمنامه که با هدف شناسایی دقیق نیازهای واقعی بازار کار، تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای آموزشی و تولیدی موجود در سطح استان منعقد شده است، افقهای تازهای را در حوزه توانمندسازی نیروی کار استان گلستان ترسیم میکند.
با امضای این سند همکاری، انتظار میرود گامهای مؤثری در جهت هماهنگسازی برنامههای آموزشی با الزامات عملی حوزههای تولیدی و خدماتی برداشته شود. این اقدام مشترک، فرصتی مغتنم برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان مراکز آموزشی فنی و حرفهای و تشکلهای کارگری، به منظور هدایت صحیح فرایندهای آموزشی به سمت تربیت نیروهای کارآمد و ماهر فراهم میآورد که این امر در نهایت به ارتقاء سطح اشتغال و بهرهوری در استان منجر خواهد شد.