نماینده ولی فقیه در گلستان:
ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران با مقاومت و ایستادگی در برابر همه مشکلات پایدار ماندند
نماینده ولی فقیه در گلستان گفت:ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران با مقاومت و ایستادگی در برابر همه مشکلات پایدار ماندند.از نیروهای مسلح ایران—سپاه پاسداران دلاور، ارتش مقتدر، نیروهای انتظامی شجاع که با استواری در میدان ایستادند و بیهیچ سستی در برابر دشمن غدار مردانه جنگیدند و مقاومت کردند—تشکر و قدردانی کنم.
به گزارش ایلنا از گلستان، متن پیام نوروزی آیت الله سیدکاظم نورمفیدی به شرح زیر است.بسمالله الرحمن الرحیم
عید ملی نوروز را به همه ایرانیان عزیز و ملت شریف استان خودمان تبریک و تهنیت عرض میکنم. سنتهای ملی ما همچون سنتهای اسلامی برای ما ارزشمند و قابل احتراماند. با این عید نوروز، ما به جهانیان نشان میدهیم که ملت ایران، ملتی با سابقهای تاریخی و پرشکوه است، نه چونان ملتهای نوپا و تازهبهدورانرسیده. ملت ایران پیشینهای هفتهزارساله دارد؛ بنابراین، ملتی ریشهدار، پایدار و اصیل است، و جهان گریزی از اعتراف به عظمت این ملت ندارد.
سالی که گذشت، برای کشور ما دشواریها و مشکلات مهمی پدید آورد. در عین حال، موفقیتهای بسیار بزرگی نیز رقم خورد که تاریخ باید آنها را ثبت کند. مشکلات را همه عزیزان میدانند جنگ دوازدهروزهای که در حالیکه ما در حال مذاکره بودیم بر ملت ما تحمیل شد، اما به جایی نرسید و دشمن شکست خورد و خودشان آمدند و التماس آتشبس کردند. سپس اغتشاشات خیابانی را برای ما پدید آوردند، و در نهایت نیز جنگ رمضان را در حالی تحمیل کردند که ما مشغول مذاکره بودیم. اهدافشان هرچه بود، روشن است که ایران قدرتمند را نمیخواهند؛ زیرا نمیخواهند کشوری چون ایران، در این منطقه سر بلند کند و در برابر زورگوییهای آنان بایستد. میخواهند سراسر منطقه را در اختیار خود داشته باشند.با این همه، ملت و نظام ما در برابر این سختیها به پیروزیهایی غیرقابل وصف دست یافتند. اگر چنین بحرانهایی برای هر کشور دیگری پیش میآمد، بیتردید آن کشور از هم میپاشید؛ اما ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران با مقاومت و ایستادگی در برابر همه مشکلات پایدار ماندند.
حضور گسترده و مؤمنانه مردم پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، آن عزیز شهید، سیدالشهدای انقلاب است. دشمنان گمان کردند کار نظام پایان یافته؛ حتی برخی از فرماندهان و امرای دشمن تصور کردند که این پایان ماجراست. اما نه تنها پایان نیافت، بلکه ملت با شجاعت و همدلی بیشتر در صحنه حاضر شد. مردم، شبهای پیاپی در همه شهرهای ایران به میدان آمدند تا نشان دهند که زندهاند و فشارهای دشمن نمیتواند آنان را بشکند. این حضور، خود یکی از بزرگترین موفقیتهای ملت است.
با وجود ضربه سخت و سنگینی که ملت ما با شهادت رهبر معظم انقلاب الامام الخامنهای، متحمل شد، این جایگاه والا بیدرنگ با حضور رهبر جدید و عزیزمان، آیتالله آقای سید مجتبی حسینی خامنهای، به عنوان جانشین رهبر معظم انقلاب و سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی، مستقر گردید.
در پایان، لازم میدانم از نیروهای مسلح ایران—سپاه پاسداران دلاور، ارتش مقتدر، نیروهای انتظامی شجاع که با استواری در میدان ایستادند و بیهیچ سستی در برابر دشمن غدار مردانه جنگیدند و مقاومت کردند—تشکر و قدردانی کنم. همچنین از نیروهای امنیتی کشور که با دقت و هوشیاری مراقبت کردند سپاسگزاری نمایم.