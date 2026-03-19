رئیس کل دادگستری استان خبر داد:

تشدید نظارت قضایی بر اراضی ملی و جنگل‌ها در ایام نوروز در گلستان/ در شرایط جنگی نیز صیانت از بیت‌المال تعطیل‌بردار نیست

رئیس کل دادگستری گلستان از افزایش گشت های نظارتی انفال در ایام نوروز خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در ایام نوروز با هرگونه تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و قاچاق چوب برخورد قاطع خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد فرصت‌طلب از تعطیلات نوروزی و تعطیلی برخی ادارات گفت: در این ایام ممکن است برخی سودجویان با سوءاستفاده از شرایط موجود اقدام به تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، تعرض به منابع طبیعی، سواحل دریا و رودخانه‌ها، محیط زیست و سایر اموال عمومی کنند که این اقدامات مصداق تضییع حقوق بیت‌المال و جرم محسوب می‌شود.

وی با بیان این که صیانت از اراضی ملی و حقوق عمومی به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، افزود: با توجه به شرایط کشور و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، سودجویان تصور نکنند که نظارت بر منابع ملی و طبیعی کاهش یافته است. 

رئیس کل دادگستری گلستان، ادامه داد: دستگاه‌های مرتبط باید گشت‌های مشترک با همکاری نیروی انتظامی، بسیج و سایر دستگاه‌های مسئول را، برقرار و با انجام بازرسی‌های مستمر از عرصه‌های طبیعی، از هرگونه تخلف جلوگیری کنند.

آسیابی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست یا تغییر کاربری غیرمجاز، موضوع باید بلافاصله به دادستانی ها و ضابطان قضایی گزارش شود، تا اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی افزود: دادستان‌های شهرستان‌ها، رؤسای محاکم عمومی بخش و قضات کشیک هم گزارش‌های دریافتی در این حوزه را به قید فوریت رسیدگی می کنند.

