به گزارش ایلنا از گلستان،

إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون

شهادت دبیر اندیشمند، دوراندیش و مجاهد شورای عالی امنیت ملی جناب آقای دکتر علی لاریجانی (ره) که از ابتدای انقلاب اسلامی با فداکاری و درایت در عرصه های مختلف امنیتی، فرهنگی، سیاسی و پارلمانی در بالاترین سطوح کارنامه ای درخشان و افتخار آفرین از خود در جهت خدمت به انقلاب و کشور ارائه داده، خسارتی بزرگ است که تنها لطف خدای بزرگ جبران کننده آن است.

بی تردید شهید لاریجانی (ره) مشاوری امین و مورد اعتماد برای رهبر شهید، پشتیبانی مستحکم برای نیروی های مسلّح، زبانی گویا برای دفاع از منافع ملی، دیپلماتی کارکشته و زبردست و سیاستمداری متعهد و انقلابی برای نظام جمهوری اسلامی و سربازی جان بر کف برای ایران و مردم عزیز آن بود که در نهایت به آرزوی خود رسید و در راه این آرمان ها به همراه فرزند برومند و همکاران مخلصش به مقام والای شهادت نائل آمد و مزد خدمات خالصانه خود را دریافت کرد.

دشمنان خونخوار و بی عقل ما بدانند که ملت ما با از دست دادن فرزندان برومند خود، عقب نمی نشیند بلکه با عزمی استوار تر مسیر پر افتخار شهیدان را ادامه داده و دست دشمنان متجاوز را قطع خواهد کرد و انتقام خون پاک آنان را خواهد گرفت.

اینجانب این ضایعه مولمه را به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و بازماندگان داغدار خصوصا همسر مکرمه آن شهید عزیز و بیت شریف استاد بزرگوارم مرحوم آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی (ره) خصوصا اخوی معظّم آن شهید سعید، جناب آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی و صدیق بزرگوارم آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد و همچنین بیت شریف استاد عزیزم شهید آیت الله مطهری (ره) تسلیت عرض نموده و برای آن مجاهد شهید حشر با اولیاء الهی و برای بازماندگان و ملت شریف ایران صبر و سکینه از خدای متعال خواستارم.

سید کاظم نورمفیدی

