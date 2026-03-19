پیام تسلیت آیتالله نورمفیدی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
نماینده مقام معظم رهبری در استان گلستان در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیام تسلیت صادرکرد.
به گزارش ایلنا از گلستان، بسم الله الرّحمن الرّحیم
إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون
شهادت دبیر اندیشمند، دوراندیش و مجاهد شورای عالی امنیت ملی جناب آقای دکتر علی لاریجانی (ره) که از ابتدای انقلاب اسلامی با فداکاری و درایت در عرصه های مختلف امنیتی، فرهنگی، سیاسی و پارلمانی در بالاترین سطوح کارنامه ای درخشان و افتخار آفرین از خود در جهت خدمت به انقلاب و کشور ارائه داده، خسارتی بزرگ است که تنها لطف خدای بزرگ جبران کننده آن است.
بی تردید شهید لاریجانی (ره) مشاوری امین و مورد اعتماد برای رهبر شهید، پشتیبانی مستحکم برای نیروی های مسلّح، زبانی گویا برای دفاع از منافع ملی، دیپلماتی کارکشته و زبردست و سیاستمداری متعهد و انقلابی برای نظام جمهوری اسلامی و سربازی جان بر کف برای ایران و مردم عزیز آن بود که در نهایت به آرزوی خود رسید و در راه این آرمان ها به همراه فرزند برومند و همکاران مخلصش به مقام والای شهادت نائل آمد و مزد خدمات خالصانه خود را دریافت کرد.
دشمنان خونخوار و بی عقل ما بدانند که ملت ما با از دست دادن فرزندان برومند خود، عقب نمی نشیند بلکه با عزمی استوار تر مسیر پر افتخار شهیدان را ادامه داده و دست دشمنان متجاوز را قطع خواهد کرد و انتقام خون پاک آنان را خواهد گرفت.
اینجانب این ضایعه مولمه را به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و بازماندگان داغدار خصوصا همسر مکرمه آن شهید عزیز و بیت شریف استاد بزرگوارم مرحوم آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی (ره) خصوصا اخوی معظّم آن شهید سعید، جناب آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی و صدیق بزرگوارم آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد و همچنین بیت شریف استاد عزیزم شهید آیت الله مطهری (ره) تسلیت عرض نموده و برای آن مجاهد شهید حشر با اولیاء الهی و برای بازماندگان و ملت شریف ایران صبر و سکینه از خدای متعال خواستارم.
سید کاظم نورمفیدی