به گزارش ایلنا از گلستان، بیانیه‌ خانواده بزرگ کار و تولید استان گلستان به مناسبت انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان:بسم الله الرحمن الرحیم

«ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ. هر آیه ای را که از میان برداریم، بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر هر کاری تواناست» بقره-۱۰۶.راه و آرمان‌های امام خمینی کبیر و امام شهید انقلاب تثبیت و ماندگار شد.

انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) را به محضر امام زمان (عج) و ملت شریف ایران اسلامی و تمام آزادی خواهان جهان تبریک عرض می‌کنیم و با مولای خودبیعت_می_بندیم تا آخرین قطره خون خدمتگزار مردم شریف ایران به ویژه کارگران، کارفرمایان و تعاونگران و پاسدار ارزش های انقلاب و مطیع_فرمانده_معظم_کل_قوا و ولی‌امر مسلمین و آزادگان جهان خواهیم بود.

بی شک این انتخاب، طلوعی دوباره و آغاز مرحله ای جدید در انقلاب و جمهوری اسلامی است که غروب دردناک قائد عظیم الشأن حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را برای ملت ایران و امت اسلامی تحمل پذیر ساخت.

به مدد الهی همچون ادوار گذشته در این برهه حساس تاریخی، فرمان الهی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مبنی‌بر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» را آویزه گوش و جان خود قرار می دهیم و با حضور شکوهمندانه و حماسی خود در دفاع از ولایت فقیه و نظام و انقلاب اسلامی، در مسیر تکمیل پیروزی ها و غلبه های ایران اسلامی بر همه مستکبران خونخوار، تا تحقق تمدن نوین اسلامی و ظهور یگانه منجی عالم بشریت گام بر می داریم.

«نصر من الله و فتح قریب»

بسیج کارگران و کارخانجات استان گلستان/ اداره‌کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / تشکل های کارگری و کارفرمایی / بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و تعاونگران استان گلستان

انتهای پیام/