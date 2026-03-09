ملت ایران با انتخاب رهبر جدید، اقتدار خود را به جهانیان نشان داد

به گزارش ایلنا از گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در اجتماع پرشور مردم گرگان در میدان وحدت، ضمن گرامیداشت مقام رهبر فقید انقلاب اسلامی، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید کشور را به مردم تبریک گفت و اظهار کرد: رهبر فقید انقلاب اسلامی از میان ما رفت، اما دشمنان خونخوار بشریت که انتظار داشتند پس از شهادت ایشان ایران دچار تزلزل شود، با انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان، امیدهایشان نقش بر آب شد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان افزود: علی‌رغم شرایط سخت و حملات متعدد به مراکز مجلس خبرگان در قم، این نهاد رهبری کشور را تشکیل داد و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: دنیا بداند که ایران، کشوری با قرآن و عترت رسول خداست و ملت بزرگ ایران تحت رهبری جدید خود، با قدرت و انسجام در مسیر انقلاب حرکت خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان اظهارداشت: انتخاب رهبر جدید در شرایط حساس و خاص، نشان‌دهنده عزت و اقتدار ملت ایران است و هرگونه خیانت دشمنان خارجی به شکست خواهد انجامید.

وی با تأکید بر اهمیت توسل به خداوند در شب‌های قدر گفت: در این شب‌های پرفضیلت، از خداوند متعال می‌خواهیم که شر و فتنه دشمنان منطقه و جهان، به ویژه صهیونیست‌ها، از سر ملت ایران دور شود و ملت بزرگ ایران همواره پیروز و سربلند باشد.

