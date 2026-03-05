مدیرکل کمیته امداد استان:
۱۴ هزار فرزند یتیم و ۵۶ هزار حامی درگلستان داریم
مدیرکل کمیته امداد خمینی (ره) استان گلستان گفت: در استان گلستان ۱۴ هزار فرزند یتیم و ۵۶ هزار حامی داریم که ماهانه مبالغی را اهدا میکنند.از ابتدای ماه رمضان تا کنون 1200 خانوار را تحت پوشش درآوردیم.
به گزارش ایلنا از گلستان، عیسی بابایی درجمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال گذشته ۷۵ میلیارد تومان زکات پرداخت شد که هفت میلیارد تومان آن توسط کمیته امداد جمعآوری و در کمتر از ۲۴ ساعت با اولویت بیماران صعبالعلاج واریز شد.
وی ادامه داد: به مناسبت فرارسیدن سال نو، جشن نیکوکاری برگزار میشود که امسال به شور نیکوکاری تغییر نام داده است.در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان تهیه شد و درحال حاضر امسال نیز تاکنون ۱۴ میلیارد جمعآوری شده است. هر ساله با دو رویکرد تهیه پوشاک برای نیازمندان و تامین جهیزیه بوده که در شرایط فعلی تهیه پوشاک حذف شده است.
وی تصریح کرد: در استان بیش از 14 هزار فرزند ایتام و محسنین و 56 هزار حامی داریم که ماهانه مبالغی را به حساب ایتام و محسنبن واریز میکنند. امسال تاکنون 130 میلیارد تومان به این فرزندان کمک شده است.
بابایی بیان کرد: افطاری ساده نیز در دستور کار قرار دادیم و هر مرکز نیکوکاری نسبت با افطاری ساده در مساجد عمل میکند و تاکنون ۳۵۰ مسجد افطاری ساده انجام میدهند و ۴۸ هزار افطاری ساده در مساجد تقدیم روزهداران شده است.