رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد:
تثبیت مالکیت و بازگشت ۱۵ هکتار زمینهای در معرض زمینخواری به چرخه خدمات شهری در گنبدکاووس
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از تثبیت مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی بلاتکلیف شهری با پیگیری دادگستری، روند تبدیل این زمینها به فضاهای سبز و پارکهای محلهای در گنبدکاووس آغاز شد. نخستین پروژه با کلنگزنی زمین چمن و فضای بازی در شهرک فرمانداری به اجرا درآمد.
به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در مراسم تحویل بخش دیگری از اسناد اراضی شهری گنبدکاووس و کلنگزنی زمین بازی شهری فرمانداری این شهر گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و برقراری عدالت در توزیع امکانات شهری، با پیگیری دستگاه قضایی، شهرداری و اداره ثبت اسناد، مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی شهری گنبدکاووس تثبیت و از چرخه زمینخواری خارج شد.
حیدر آسیابی با اشاره به بلاتکلیفی برخی اراضی درون و حاشیه شهر گفت: این اراضی در معرض جعل اسناد و تصرف غیرقانونی قرار داشت که با صدور اسناد رسمی، مالکیت آنها تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گرفت.
وی افزود: این اراضی صرفاً برای استفاده عمومی و ایجاد فضاهای رفاهی، ورزشی و فضای سبز در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و از هرگونه ساختوساز غیرمرتبط جلوگیری خواهد شد. همچنین سند مالکیت ۷۴ هزار مترمربع از محدوده دریاچه مصنوعی این شهر با هدف توسعه گردشگری صادر شد.
وی ادامه داد: در حوزه حفاظت از منابع طبیعی نیز، برای ۲۴۵۰ هکتار از تالابهای استان اسناد مالکیت صادر شده که نقش مؤثری در جلوگیری از تصرف و تخریب این عرصهها دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همچنین برای اماکن مذهبی اهلسنت گنبدکاووس، از جمله مصلای این شهر به مساحت ۱۱ هزار و ۲۲۰ مترمربع و عیدگاه به مساحت ۶ هزار و ۳۷۷ مترمربع اسناد مالکیت صادر شد تا از هرگونه تعرض احتمالی در آینده پیشگیری شود.
امیرعلی لطیفی شهردار گنبدکاووس هم گفت: عملیات اجرایی پارک محله شهرک فرمانداری و زمین ورزشی این محله به مساحت بیش از ۲ هزار مترمربع و پیشبینی اعتبار ۹ میلیارد تومان آغاز شد.
امیرعلی لطیفی اظهار کرد: زمین این پارک و فضای ورزشی جزو اراضی بلاتکلیف بود که با پیگیریهای قضایی مالکیت آن تثبیت و سند آن به شهردار تحویل شد. بوستان شهرک فرمانداری نخستین گام برای تبدیل زمینهای تثبیت شده به فضاهای عمومی و بوستانهای محلات است.