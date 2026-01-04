خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد:

تثبیت مالکیت و بازگشت ۱۵ هکتار زمین‌های در معرض زمین‌خواری به چرخه خدمات شهری در گنبدکاووس

تثبیت مالکیت و بازگشت ۱۵ هکتار زمین‌های در معرض زمین‌خواری به چرخه خدمات شهری در گنبدکاووس
کد خبر : 1737308
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از تثبیت مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی بلاتکلیف شهری با پیگیری دادگستری، روند تبدیل این زمین‌ها به فضاهای سبز و پارک‌های محله‌ای در گنبدکاووس آغاز شد. نخستین پروژه با کلنگ‌زنی زمین چمن و فضای بازی در شهرک فرمانداری به اجرا درآمد.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در مراسم تحویل بخش دیگری از اسناد اراضی شهری گنبدکاووس و کلنگزنی زمین بازی شهری فرمانداری این شهر گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و برقراری عدالت در توزیع امکانات شهری، با پیگیری دستگاه قضایی، شهرداری و اداره ثبت اسناد، مالکیت ۱۵ هکتار از اراضی شهری گنبدکاووس تثبیت و از چرخه زمین‌خواری خارج شد. 

حیدر آسیابی با اشاره به بلاتکلیفی برخی اراضی درون و حاشیه شهر گفت: این اراضی در معرض جعل اسناد و تصرف غیرقانونی قرار داشت که با صدور اسناد رسمی، مالکیت آن‌ها تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گرفت. 

وی افزود: این اراضی صرفاً برای استفاده عمومی و ایجاد فضاهای رفاهی، ورزشی و فضای سبز در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و از هرگونه ساخت‌وساز غیرمرتبط جلوگیری خواهد شد. همچنین سند مالکیت ۷۴ هزار مترمربع از محدوده دریاچه مصنوعی این شهر با هدف توسعه گردشگری صادر شد. 

وی ادامه داد: در حوزه حفاظت از منابع طبیعی نیز، برای ۲۴۵۰ هکتار از تالاب‌های استان اسناد مالکیت صادر شده که نقش مؤثری در جلوگیری از تصرف و تخریب این عرصه‌ها دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همچنین برای اماکن مذهبی اهل‌سنت گنبدکاووس، از جمله مصلای این شهر به مساحت ۱۱ هزار و ۲۲۰ مترمربع و عیدگاه به مساحت ۶ هزار و ۳۷۷ مترمربع اسناد مالکیت صادر شد تا از هرگونه تعرض احتمالی در آینده پیشگیری شود. 

امیرعلی لطیفی شهردار گنبدکاووس هم گفت:   عملیات اجرایی پارک محله شهرک فرمانداری و زمین ورزشی این محله به مساحت بیش از ۲ هزار مترمربع و پیش‌بینی اعتبار ۹ میلیارد تومان  آغاز شد. 

امیرعلی لطیفی اظهار کرد: زمین این پارک و فضای ورزشی جزو اراضی بلاتکلیف بود که با پیگیری‌های قضایی مالکیت آن تثبیت و سند آن به شهردار تحویل شد. بوستان  شهرک فرمانداری نخستین گام برای تبدیل زمین‌های تثبیت شده به فضاهای عمومی و بوستان‌های محلات است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی