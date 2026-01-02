به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، هومن هادیان با اعلام این خبر اظهار کرد: دوره‌های پیش‌بینی‌شده شامل شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، ایمنی عمومی ویژه کارگران، کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی، ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه‌ها و دوره نگارش نامه‌های اداری است.

وی گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت‌های ایمنی و اداری کارگران و مسئولان ایمنی کارگاه‌ها برگزار می‌شود. به گفته او، اجرای این دوره‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی، کاهش حوادث کار و توانمندسازی نیروی کار استان داشته باشد.

هادیان با اشاره به استقبال کارگران از دوره‌های مهارتی افزود: آموزش‌های کوتاه‌مدت به دلیل کاربردی بودن و هزینه مناسب، فرصت ارزشمندی برای کارگران فراهم می‌کند تا مهارت‌های خود را به‌روز کرده و در مسیر ارتقای شغلی قرار بگیرند.

وی افزود: مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان در تلاش است با توسعه دوره‌های تخصصی و همکاری با واحدهای تولیدی و کارگاهی، نیازهای واقعی بازار کار استان را پوشش دهد و زمینه ارتقای کیفیت نیروی انسانی را فراهم کند.

