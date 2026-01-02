نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان خبرداد:
برگزاری ۵ دوره آموزشی کوتاهمدت در مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان از آغاز برگزاری پنج دوره آموزشی کوتاهمدت در مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، هومن هادیان با اعلام این خبر اظهار کرد: دورههای پیشبینیشده شامل شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، ایمنی عمومی ویژه کارگران، کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی، ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها و دوره نگارش نامههای اداری است.
وی گفت: این دورهها با هدف ارتقای سطح دانش و مهارتهای ایمنی و اداری کارگران و مسئولان ایمنی کارگاهها برگزار میشود. به گفته او، اجرای این دورهها میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی، کاهش حوادث کار و توانمندسازی نیروی کار استان داشته باشد.
هادیان با اشاره به استقبال کارگران از دورههای مهارتی افزود: آموزشهای کوتاهمدت به دلیل کاربردی بودن و هزینه مناسب، فرصت ارزشمندی برای کارگران فراهم میکند تا مهارتهای خود را بهروز کرده و در مسیر ارتقای شغلی قرار بگیرند.
وی افزود: مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان در تلاش است با توسعه دورههای تخصصی و همکاری با واحدهای تولیدی و کارگاهی، نیازهای واقعی بازار کار استان را پوشش دهد و زمینه ارتقای کیفیت نیروی انسانی را فراهم کند.