معاون هلال احمر گلستان خبرداد:
یک فوتی و دو مصدوم در محور آققلا به انبارالوم
معاون امداد و نجات هلال احمر گلستان گفت: در پی برخورد دو خودروی سواری، در محور آققلا به انبارالوم یک نفر جان باخت و دو مصدوم شدند.
به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری با بیان اینکه این حادثه ساعت ۶:۴۲ صبح روز یازدهم دیماه ۱۴۰۴ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال احمر استان گزارش شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش اولیه اورژانس، برخورد دو خودروی پراید و سمند در محور آققلا به انبارالوم، در نزدیکی سه راهی آقدگش رخ داده بود که بلافاصله یک تیم امدادی متشکل از سه نجاتگر با یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر به منطقه اعزام شد.
وی ادامه داد: متأسفانه در صحنه حادثه یک نفر جان خود را از دست داده بود همچنین دو نفر دیگر در این سانحه مصدوم شده بودند.
حاجیلری در خصوص اقدامات درمانی انجام شده افزود: مصدوم جوان ۲۰ساله توسط تیم هلال احمر به مرکز درمانی آلجلیل در شهرستان آققلا انتقال یافت.
معاون امداد و نجات هلال احمر گلستان در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در رانندگی، به شهروندان یادآوری کرد: در صورت مشاهده هر گونه حادثه یا نیاز به کمکهای امدادی، میتوانند از طریق شماره تلفن ۱۱۲ با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان گلستان تماس بگیرند تا در کوتاهترین زمان ممکن کمکهای لازم ارائه شود.