بیش از ۱۳ هزار مشترک جدید گاز در گلستان جذب شدند

به گزارش ایلنای گلستان، ابوالفضل نرسی از توسعه پایدار شبکه گازرسانی در این استان و بهره‌مندی ۱۳ هزار و ۳۰۰ مشترک جدید از نعمت گاز طبیعی در بازه زمانی فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اشاره به تداوم روند توسعه زیرساخت‌های انرژی استان گفت: در این بازه زمانی ۸هزار و ۹۰۰ مشترک شهری و ۴هزار و ۴۰۰ مشترک روستایی به شبکه گاز استان افزوده شدند.

بر پایه این گزارش، با احتساب مشترکین جدید، شمار کل مشترکین گاز در استان گلستان از مرز ۷۰۵ هزار مشترک گذشت و به ۷۰۵ هزار و ۴۰۰ مشترک رسید؛ که از این تعداد ۴۳۱ هزار مشترک شهری و ۲۷۴ هزار و ۴۰۰ مشترک روستایی هستند.

مهندس نرسی ضمن قدردانی از همکاری مردم استان در توسعه گازرسانی افزود: تلاش شبانه‌روزی نیروهای شرکت گاز گلستان برای گازرسانی به مناطق فاقد انشعاب، بیانگر عزم ما در خدمت‌رسانی عادلانه و پایدار است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در ادامه با اشاره به کاهش محسوس دما و آغاز فصل زمستان از تمامی شهروندان و روستاییان خواست در مصرف گاز نهایت صرفه‌جویی را رعایت کنند و گفت: «صرفه‌جویی در مصرف گاز تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه ضامن پایداری جریان گاز برای همه خانواده‌های گلستانی است.

وی همچنین بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: «اطمینان از سلامت وسایل گازسوز، نصب صحیح دودکش‌ها و تهویه مناسب، اقدامی ضروری برای حفاظت از جان اعضای خانواده و پیشگیری از حوادث گاز گرفتگی است.

نرسی در پایان یادآور شد که استمرار پایداری جریان گاز و خدمت‌رسانی مطلوب، نیازمند همراهی همه مشترکین در مدیریت مصرف هوشمندانه و ایمن انرژی است.

