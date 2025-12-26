خبرگزاری کار ایران
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:

توانمندسازی جوانان و کارگران گلستانی در اولویت مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان است

نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان گفت: توانمندسازی جوانان و کارگران گلستانی در اولویت مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان قرار دارد. این مرکز در حوزه کار خلاق، فناورانه و فعالیت‌های مرتبط با واحدهای فناور پیش‌قدم بوده و در حال حاضر تعدادی از واحدهای فناور در این مرکز حضور دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در گلستان، هومن هادیان اظهار کرد: در سال‌های اخیر مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان با هدف توسعه فعالیت‌های واحدهای فناور و ارتقای مهارت‌های تخصصی کارگران و دانشجویان، برنامه‌های جدیدی را در حوزه فناوری و نوآوری آغاز کرده است. ما در تلاش هستیم زمینه ورود نیروهای متخصص به بازار کار را به بهترین شکل فراهم کنیم. 

وی ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از واحدهای فناور در این مرکز مستقر هستند. در چند مدت اخیر نیز دو طرح از مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان به عنوان هسته فناور در پارک علم و فناوری گلستان پذیرش شده است. 

هادیان افزود: در هفته پژوهش امسال، شرکت‌های مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر برای سومین بار در نمایشگاه فن‌بازار استان گلستان حضور پیدا کردند. پژوهش در حوزه کار، تولید، مهارت‌آموزی و کارآفرینی برای جامعه کارگری اهمیت زیادی دارد و مسئولان استان باید به این نکته مهم توجه ویژه داشته باشند.

