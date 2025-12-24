واریز بسته حمایتی دولت چهاردهم به شهرداریهای گلستان
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان از واریز بسته حمایتی دولت چهاردهم به حساب شهرداریهای استان خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، سیدمحسن کاظمی گفت: با پیگیریهای انجامشده از سوی طهماسبی استاندار گلستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، روز گذشته مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به حساب شهرداریهای استان گلستان واریز شد.
وی افزود: در راستای بهبود حملونقل شهری چهار دستگاه اتوبوس به ارزش ۴۵ میلیارد تومان به شهرداری گنبدکاووس تخصیص یافته است.
کاظمی مدیرکل دفتر امور شهری همچنین اعلام کرد: طی روزهای آینده پنج دستگاه خودروی نیسان بهصورت رایگان به شهرداریهای فراغی، مزرعه، نوکنده، مراوهتپه و کرند تحویل خواهد شد.