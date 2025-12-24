خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واریز بسته حمایتی دولت چهاردهم به شهرداری‌های گلستان

واریز بسته حمایتی دولت چهاردهم به شهرداری‌های گلستان
کد خبر : 1732284
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان از واریز بسته حمایتی دولت چهاردهم به حساب شهرداری‌های استان خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سیدمحسن کاظمی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی طهماسبی استاندار گلستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، روز گذشته مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به حساب شهرداری‌های استان گلستان واریز شد. 

وی افزود: در راستای بهبود حمل‌ونقل شهری چهار دستگاه اتوبوس به ارزش ۴۵ میلیارد تومان به شهرداری گنبدکاووس تخصیص یافته است. 

کاظمی مدیرکل دفتر امور شهری همچنین اعلام کرد: طی روزهای آینده پنج دستگاه خودروی نیسان به‌صورت رایگان به شهرداری‌های فراغی، مزرعه، نوکنده، مراوه‌تپه و کرند تحویل خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا