به گزارش ایلنای گلستان، سیدمحسن کاظمی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی طهماسبی استاندار گلستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، روز گذشته مبلغ ۴۲۱ میلیارد تومان از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به حساب شهرداری‌های استان گلستان واریز شد.

وی افزود: در راستای بهبود حمل‌ونقل شهری چهار دستگاه اتوبوس به ارزش ۴۵ میلیارد تومان به شهرداری گنبدکاووس تخصیص یافته است.

کاظمی مدیرکل دفتر امور شهری همچنین اعلام کرد: طی روزهای آینده پنج دستگاه خودروی نیسان به‌صورت رایگان به شهرداری‌های فراغی، مزرعه، نوکنده، مراوه‌تپه و کرند تحویل خواهد شد.

