مدیرکل کار استان خبرداد:

نرخ بیمه بیکاری در گلستان ۱۵ درصد درصد کاهش داشته است

نرخ بیمه بیکاری در گلستان ۱۵ درصد درصد کاهش داشته است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: با وجود تمام مشکلات که وجود دارد، نرخ ثبت اشتغال رسمی در تامین اجتماعی استان افزایش یافته و برخلاف پیش‌بینی‌ها، نرخ بیمه بیکاری در سال جاری ۱۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو  اظهارکرد: در موضوع اشتغال هر دو هفته یک‌بار، گزارش عملکرد شهرستان‌ها از طریق سامانه رصد برای فرمانداران ارسال می‌شود تا وضعیت خود را با سایر شهرستان‌ها و مناطق مجاور مقایسه و ارزیابی کنند. 

وی ادامه داد: منابع مشاغل خانگی در استان در سال جاری رشد داشته است. در سال اخیر هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات برای متقضایان ایجاد اشتغال در حوزه مشاغل خانگی به استان اختصاص یافته بود که ۱۰۲ میلیارد آن جذب شد و امسال این رقم دو برابر شده است. 

وی افزود: وضعیت نرخ بیکاری در استان گلستان نسبت به برخی استان‌های همجوار مطلوب است. با وجود تمام مشکلات، نرخ ثبت اشتغال رسمی در تامین اجتماعی استان افزایش یافته و برخلاف پیش‌بینی‌ها، نرخ بیمه بیکاری در سال جاری ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: شهرستان‌های گنبدکاووس، آق‌قلا و رامیان بالاترین درصد تحقق تعهدات را داشته‌اند. تسهیلات مشاغل خانگی بستری مناسب برای احیا مشاغل سنتی، کوچک وفراموش شده است.

