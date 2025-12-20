رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان:
دانشگاه علمی کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند برای ورود سریع به بازار کار شکل گرفته است
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان گفت: دانشگاه علمی کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند برای ورود سریع به بازار کار شکل گرفته است. با انعقاد تفاهمنامهها میتوان نیاز واقعی بازار کار را شناسایی و متناسب با آن، رشتهها و دورههای مهارتی تعریف کرد.
به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا عسگری در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: خوشبختانه در دوره جدید مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به ریاست آقای علیاکبری، توجه ویژهای به مسائل فرهنگی دانشجویان در کنار آموزش علمی و مهارتی شده است که این رویکرد، اقدامی ارزشمند و ضروری به شمار میرود.
عسگری با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی از دل انقلاب اسلامی برآمده و از سال ۱۳۷۲ با هدف تربیت نیروی کاردان و متخصص مهارتی تأسیس شده است، گفت: این دانشگاه با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند برای ورود سریع به بازار کار شکل گرفته و در استان گلستان نیز با توجه به ظرفیتهای مهم در حوزههای کشاورزی، منابع طبیعی، گردشگری و صنعت، تمرکز آموزشها بر همین مزیتها قرار گرفته است.
وی یکی از وظایف مهم این دانشگاه را برگزاری دورههای کوتاهمدت و مهارتافزا برای صنوف، ادارات و دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: با انعقاد تفاهمنامهها میتوان نیاز واقعی بازار کار را شناسایی و متناسب با آن، رشتهها و دورههای مهارتی تعریف کرد. در این زمینه، همکاری با بخش خصوصی و نهادهای اجرایی در حال گسترش است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان با تأکید بر نقش فعال دانشگاه در حل مسائل کشور تصریح کرد: مهارت بدون تعهد و تخصص بدون تهذیب اثرگذار نخواهد بود. همکاری با حوزههای علمیه میتواند در تربیت نیروی انسانی متعهد، مؤمن و مسئولیتپذیر نقش بسزایی داشته باشد.
وی در پایان، استفاده از اساتید حوزه در کرسیهای آزاداندیشی، کارگاههای معرفتی و نشستهای فکری را از ظرفیتهای مهم این تعامل دانست و افزود: این موضوع که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، میتواند در ارتقای فرهنگ دانشگاهی و پاسخگویی به شبهات نسل جوان نقش تعیینکنندهای ایفا کند.