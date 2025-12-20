دانشگاه علمی کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند برای ورود سریع به بازار کار شکل گرفته است

به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا عسگری در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: خوشبختانه در دوره جدید مدیریت دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به ریاست آقای علی‌اکبری، توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی دانشجویان در کنار آموزش علمی و مهارتی شده است که این رویکرد، اقدامی ارزشمند و ضروری به شمار می‌رود.

عسگری با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی از دل انقلاب اسلامی برآمده و از سال ۱۳۷۲ با هدف تربیت نیروی کاردان و متخصص مهارتی تأسیس شده است، گفت: این دانشگاه با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند برای ورود سریع به بازار کار شکل گرفته و در استان گلستان نیز با توجه به ظرفیت‌های مهم در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، گردشگری و صنعت، تمرکز آموزش‌ها بر همین مزیت‌ها قرار گرفته است.

وی یکی از وظایف مهم این دانشگاه را برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و مهارت‌افزا برای صنوف، ادارات و دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها می‌توان نیاز واقعی بازار کار را شناسایی و متناسب با آن، رشته‌ها و دوره‌های مهارتی تعریف کرد. در این زمینه، همکاری با بخش خصوصی و نهادهای اجرایی در حال گسترش است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان با تأکید بر نقش فعال دانشگاه در حل مسائل کشور تصریح کرد: مهارت بدون تعهد و تخصص بدون تهذیب اثرگذار نخواهد بود. همکاری با حوزه‌های علمیه می‌تواند در تربیت نیروی انسانی متعهد، مؤمن و مسئولیت‌پذیر نقش بسزایی داشته باشد.

وی در پایان، استفاده از اساتید حوزه در کرسی‌های آزاداندیشی، کارگاه‌های معرفتی و نشست‌های فکری را از ظرفیت‌های مهم این تعامل دانست و افزود: این موضوع که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، می‌تواند در ارتقای فرهنگ دانشگاهی و پاسخ‌گویی به شبهات نسل جوان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

