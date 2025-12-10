خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان:

نرخ اشتغال دانش‌آموختگان عامی کاربردی گلستان به ۹۳ درصد رسیده است

نرخ اشتغال دانش‌آموختگان عامی کاربردی گلستان به ۹۳ درصد رسیده است
کد خبر : 1725778
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان گفت: نرخ اشتغال دانش‌آموختگان ما به ۹۳ درصد رسیده است و دانشگاه علمی کاربردی از ظرفیت بالای اساتید و دانشجویان متخصص برخوردار است.

به گزارش ایلنای گلستان، حمید رضا عسگری در مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو به‌ویژه شهدای مدافع حرم و شهدای اخیر دانشگاه در جنگ ۱۲ روزه، گفت: هم‌اکنون سه هزار و ۲۸۲ دانشجو در ۷۰ رشته کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و نرخ اشتغال دانش‌آموختگان ما به ۹۳ درصد رسیده است. 

عسگری با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بر لزوم عدالت‌خواهی علمی، پرسشگری عمیق و حضور فعال دانشجویان در کرسی‌های آزاداندیشی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد. 

در پایان مراسم از مادر شهید مدافع حرم احسان حاجی حتم‌لو (دانشجوی سابق این دانشگاه)، تعدادی از دانشجویان فعال، کارآفرین و ممتاز با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری