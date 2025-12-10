رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان:
نرخ اشتغال دانشآموختگان عامی کاربردی گلستان به ۹۳ درصد رسیده است
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان گفت: نرخ اشتغال دانشآموختگان ما به ۹۳ درصد رسیده است و دانشگاه علمی کاربردی از ظرفیت بالای اساتید و دانشجویان متخصص برخوردار است.
به گزارش ایلنای گلستان، حمید رضا عسگری در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو بهویژه شهدای مدافع حرم و شهدای اخیر دانشگاه در جنگ ۱۲ روزه، گفت: هماکنون سه هزار و ۲۸۲ دانشجو در ۷۰ رشته کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و نرخ اشتغال دانشآموختگان ما به ۹۳ درصد رسیده است.
عسگری با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بر لزوم عدالتخواهی علمی، پرسشگری عمیق و حضور فعال دانشجویان در کرسیهای آزاداندیشی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
در پایان مراسم از مادر شهید مدافع حرم احسان حاجی حتملو (دانشجوی سابق این دانشگاه)، تعدادی از دانشجویان فعال، کارآفرین و ممتاز با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.