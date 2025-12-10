به گزارش ایلنای گلستان، حمید رضا عسگری در مراسم گرامی‌داشت روز دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو به‌ویژه شهدای مدافع حرم و شهدای اخیر دانشگاه در جنگ ۱۲ روزه، گفت: هم‌اکنون سه هزار و ۲۸۲ دانشجو در ۷۰ رشته کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و نرخ اشتغال دانش‌آموختگان ما به ۹۳ درصد رسیده است.

عسگری با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بر لزوم عدالت‌خواهی علمی، پرسشگری عمیق و حضور فعال دانشجویان در کرسی‌های آزاداندیشی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

در پایان مراسم از مادر شهید مدافع حرم احسان حاجی حتم‌لو (دانشجوی سابق این دانشگاه)، تعدادی از دانشجویان فعال، کارآفرین و ممتاز با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

