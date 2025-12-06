دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی استان:
نداشتن نیروی قدرتمند در وزارتخانههای مهم از معضلات اصلی گلستان است
دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی استان گلستان گفت: نداشتن نیروی قدرتمند در وزارتخانههای مهم از معضلات اصلی گلستان است و اعضای این تشکیلات در سراسر استان از شهرها تا روستاها حضور فعال دارند.
به گزارش ایلنای گلستان، محمدحسین علیاصغری در دیدار اعضای اتحادیه انجمن اسلامی استان گلستان با استاندار گفت: سرانه درآمد مردم استان نصف میانگین کشوری است و این وضعیت مطلوب نیست. وی نداشتن نیروی قدرتمند در وزارتخانههای مهم را یکی از معضلات اصلی گلستان دانست.
علیاصغری با اشاره به سابقه اتحادیه انجمنهای اسلامی که از سال ۱۳۵۸ توسط شیخ قربان قندهاری تشکیل شد، اظهار کرد: اعضای این تشکیلات در سراسر استان از شهرها تا روستاها حضور فعال دارند و همواره با ارادت ویژه نسبت به منش اتحادیه همراه بودهاند.
وی ادامه داد: درآمد سرانه استان کمتر از ۵۰ درصد میانگین کشوری است و پروژههای مهمی همچون پتروشیمی، راهآهن و طرح عاشوراده به نتیجه نرسیدهاند. همچنینعدم استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان از مشکلات جدی استان به شمار میرود.
دبیر اتحادیه انجمن اسلامی استان گلستان افزود: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل کمبود سرمایه قادر به افزایش تولید و جذب نیروی جدید نیستند و این مسئله توسعه استان را با مشکل مواجه کرده است. مسئولان باید تلاش کنند تا روند تولید و اشتغال جوانان متوقف نشود.
وی همچنین بر ضرورت صنعتی شدن کشاورزی استان تأکید کرد و گفت: کشاورزی گلستان همچنان سنتی است و صنایع تبدیلی کافی وجود ندارد. استاندار و نمایندگان مجلس باید اقدامات اساسی برای توسعه کشاورزی صنعتی انجام دهند تا زمینه اشتغال بیشتر فراهم شود.
ابراهیم قدمنان، قائممقام اتحادیه انجمن اسلامی استان گلستان نیز در این نشست گفت: اتحادیه انجمن اسلامی استان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نقش فعالی داشته و گستره بزرگی در سطح استان دارد. وی خواستار انتخاب هیئتهای اجرایی قوی و کاربلد توسط فرمانداران و بخشداران شد تا اعتماد مردم برای مشارکت در انتخابات افزایش یابد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری شود.
قدمنان در پایان تأکید کرد: استفاده از نیروهای همسو با دولت در استانداری و ادارات استان، به شرط داشتن صلاحیت علمی و اعتقادی، باید در اولویت قرار گیرد.