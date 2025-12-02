دادستان مرکز گلستان خبرداد:
دادستانها باید حداقل دو بار در ماه از زندانهای استان بازدید کنند
دادستان مرکز گلستان حضور دادستانها در زندانها را یکی از مهمترین معیارهای نظارتی برشمرد و گفت: دادستانها باید حداقل دو بار در ماه از زندانهای استان بازدید و وضعیت مددجویان را از نزدیک بررسی و پایش کنند.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقینژاد، ، در جلسه دادستانهای سراسر استان با تقدیر از تلاشهای جهادی کارکنان دادسراهای استان گفت: وجود نیروهای جوان، متعهد و توانمند در دادسراها سبب بهبود چشمگیر شاخصهای عملکردی استان استان شده است.
رزاقی نژاد افزود: انتقال تجربه، آموزش قضات جوان و نقشآفرینی مستقیم در پروندههای مهم، کیفیت رسیدگی را افزایش میدهد و سرعت احقاق حق مردم را بیشتر میکند. مردم زمانی از دستگاه قضایی رضایت خواهند داشت که دادستانها از آغاز تا پایان فرایند رسیدگی نقش محوری و فعال داشته باشند.
رزاقی نژاد افزود: دادستانها سه شنبه هاکه روز ملاقات مردمی است هیچ جلسه و بازدیدی نداشته باشند و گوش شنوای مردم باشند و اقدامات لازم برای پیگیری درخواستهای آنان را داشته باشند.
دادستان مرکز استان با تاکید بر تمرکز بر اجرای احکام و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گفت: اجرای احکام نیازمند مطالبهگری و پیگیری مستقیم دادستان است تا حقی از کسی ضایع نشود.
دادستان مرکز استان بابیان این که نظارت بر محلات کمبرخوردار و رسیدگی به آسیبهای اجتماعی تقویت میشود، گفت: دادستانهای سراسر استان با همکاری فرمانداری و دستگاههای اجرایی محلات کم برخوردار حوزههای قضایی را شناسایی و بر کاهش اسیبهای اجتماعی و پیگیری اجرای حقوق عمومی در این محلات تمرکز کنند.
رزاقینژاد، «حقوق عامه» را یکی از اولویتهای مهم دادستانها برشمرد و گفت: نظارت بر کالاهای اساسی و برخورد با ترکفعل دستگاهها، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، صیانت از محیط زیست، منابع آبی و اراضی زراعی و توجه به آسیبهای اجتماعی و ساماندهی آنها از جمله اولویتهای حقوق عامه است.
رزاقی نژاد بر صیانت از امنیت روانی مردم هم تاکید کرد و افزود: رصد فضای مجازی به صورت مستمر باید انجام و با کسانی که امنیت روانی مردم و عفت جامعه را مخدوش میکنند، قاطعانه برخورد شود.
رزاقی نژاد با اشاره به آتشسوزی جنگلها در چند شهر استان هم گفت: دادستانها باید علاوه بر نظارت و مطالبهگری از مدیران اجرایی در خصوص نظارت و پیشگیری از بروز آتش سوزی، عوامل آتشسوزیهای عمدی را شناسایی و برخورد کنند.