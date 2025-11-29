رئیس خانه معدن استان:
گلستان میتواند به یکی از قطبهای معدنی و صنعتی شمال کشور تبدیل شود
رئیس خانه معدن استان گلستان گفت: معادن استان گلستان میتوانند سهمی قابل توجه در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند ولی تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است. توسعه معادن میتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد و گلستان را به یکی از قطبهای معدنی و صنعتی شمال کشور تبدیل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، حسین فندرسکی با اشاره به وجود معادنی همچون زغالسنگ، سنگ لاشه و آهکی، صدف کوهی، ید، سیلیس، سنگ نسوز و آلوویوم در گلستان گفت: حدود ۶۰ درصد از معادن زغالسنگ استان در شهرستان آزادشهر قرار دارند و این بخش میتواند بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی استان عمل کند، مشروط بر آنکه نگاه راهبردی و بلندمدت در مدیریت آنها حاکم شود.
فندرسکی تعامل بین دستگاههای اجرایی استان را عامل مهمی در پیشرفت معادن دانست و افزود: بخش معدن با تأمین مواد خام برای تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میتواند نقش حیاتی در توسعه کشور ایفا کند. حرکت معادن به سمت مکانیزاسیون و ارتقای فناوری نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد، بلکه با کاهش هزینهها و ارتقای ایمنی، زمینهساز توسعه پایدار خواهد شد.
وی افزود: سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات استخراج و فرآوری، توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی، ارتقای ایمنی و ملاحظات زیستمحیطی، ایجاد مرکز تحقیقات مواد معدنی در استان در اولویت مسئولین باشد.
رئیس خانه معدن استان با اشاره به سفر قریبالوقوع رئیسجمهوری به گلستان گفت: انتظار داریم توجه ویژهای به بخش معدن شود. توسعه معادن میتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد و گلستان را به یکی از قطبهای معدنی و صنعتی شمال کشور تبدیل کند.