رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت در گرگان:
رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت گفت: سالانه ۳ تا ۴ نوزاد در هر هزار تولد با کمشنوایی شدید در کشور متولد میشوند. میزان شیوع کمشنوایی در گلستان نیز حدود ۳٫۹در هزار تولد است که تقریباً برابر با میانگین کشوری است.
به گزارش ایلنای گلستان، سعید محمودیان درگرگان با اشاره به اهمیت غربالگری شنوایی نوزادان گفت: در کشور حدود ۳.۹ نوزاد در هر هزار تولد زنده با درجاتی از کمشنوایی متولد میشوند که این رقم معادل سالانه ۳ تا ۵ هزار نوزاد در سال دارای کمشنوایی ناتوانی کننده هستند.
وی افزود: اگر این کودکان در روزهای ابتدایی تولد شناسایی و به موقع برای درمان هدایت نشوند، در طول عمر از نظر رشد زبان، گفتار، تحصیل، ازدواج و اشتغال با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. تنها راه جلوگیری از این آسیبها، تشخیص و مداخلهی زودهنگام است.
محمودیان با اشاره به وضعیت استان گلستان تصریح کرد: میزان شیوع کمشنوایی در گلستان نیز حدود ۳٫۹در هزار تولد است که تقریباً برابر با میانگین کشوری است. این آمار اهمیت اجرای جدی و منظم برنامه غربالگری شنوایی در نظام سلامت را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: غربالگری شنوایی یک فرآیند بسیار ساده، بدون عارضه و در مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قابل انجام است و باید برای تمام نوزادان انجام شود. در صورتی که کوچکترین نگرانی در مورد شنوایی نوزاد وجود داشته باشد، با شناسایی بهموقع میتوان درمان و مداخلات لازم را آغاز کرد.
او ادامه داد: کودکانی که زود تشخیص داده و درمان شوند، میتوانند مانند کودکان سالم، در مدارس عادی تحصیل کنند و در مسیر تحصیل و اشتغال هیچ تفاوتی با دیگران نداشته باشند.
رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ظرفیت و توانمندیهای مناسب برای اجرای این برنامه برخوردار است و هزینههای غربالگری نیز در سطح کشور به صورت دولتی محاسبه میشود.