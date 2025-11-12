آغاز طرح ویژه پاکسازی محلات کمبرخوردار در گرگان
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: طرح ویژه پاکسازی محلات کمبرخوردار در گرگان آغاز شده است وطرح ویژه با استفاده از نیروهای پاکبان و همراهی عوامل سازمان پارکها با استفاده از ماشینآلات شهرداری و پیمانکاران مناطق سهگانه صورت میپذیرد.
به گزارش ایلنای گلستان، موسیالرضا صفری گفت: طرح ویژه پاکسازی محلات شهر گرگان با عنوان «طرح نگهداشت امور خدمات شهری» با اولویت محلات کم برخوردار به منظور ارائه اقدامات مؤثر و در راستای تحقق عدالت اجتماعی از روز گذشته (۲۰ آبان) شروع شده و قرار است در مدت ۱۰ روز محلات کم برخوردار مورد نظافت و پاکسازی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در اولین روز از اجرای طرح مذکور، شهرک آپادانا و شهرک رازی در سطح منطقه یک، مسکن مهر زیتون و کوی جوادیه در سطح منطقه دو و شهرک مولوی و چناران در سطح منطقه سه مورد پاکسازی و نظافت قرار گرفت.
وی گفت: رفع آلودگیهای بصری، پاکسازی پوسترها و امحاء شعارهای تبلیغاتی از در و دیوار محلات، پاکسازی و نظافت حاشیه معابر و همچنین سطح محلات، آهکپاشی جداول و کانالها، شستشوی مخازن، لایروبی انهار، رفع آبگرفتگی جداول و انهار، حذف زوائد و موانع فیزیکی خطرزا، طعمهگذاری جوندگان موذی از قبیل موش، علفتراشی و جمع آوری خاک و نخاله از مهمترین اقدامات این طرح است.
وی افزود: طرح ویژه با استفاده از نیروهای پاکبان و همراهی عوامل سازمان پارکها با استفاده از ماشینآلات شهرداری و پیمانکاران مناطق سهگانه صورت میپذیرد تا با خدمترسانی مطلوب به شهروندان و ایجاد زیباییهای بصری زمینه اعتماد و نشاط را برای ساکنین در محلات فراهم آوریم.