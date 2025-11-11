رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبرداد:
انجام تعهد ۵۵۰ میلیارد ریالی سازمان مدیریت گلستان در راه اندازی نیروگاههای تجدید پذیر اداری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان از تأمین و پرداخت کلیه تعهدات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ایجاد نیروگاههای اداری تجدید پذیر با مبلغ حدود ۵۵۰ میلیارد ریال برای ۲۳ دستگاه اجرایی مشمول اعتبارات هزینهای استانی خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، علی رضا نورانی افزود: با تامین این منابع در دستگاههای مشمول اعتبارات هزینهای استانی بخش عمده از تعهدات این دستگاهها در تامین انرژی از منابع تجدید پذیر به انجام رسیده و ضمن ایجاد ظرفیت جدید، تاثیرات قابل توجهی را در مبالغ قبوض صادره برای دستگاههای اجرایی خواهد داشت.
نورانی گفت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سایر دستگاهها که مشمول اعتبارات هزینهای ملی هستند که موظف به تامین منابع بابت راه اندازی نیروگاههای تجدید پذیر از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دریافتی از وزارتخانهها و سازمانهای ملی و یا منابع داخلی خود در دستگاهها با ماهیت شرکتهای دولتی و شهرداریها و سایر نهاد عمومی غیر دولتی میباشند.
نورانی تصریح کرد: با این اقدام، گلستان جز استانهای پیشتاز در راه اندازی نیروگاههای تجدید پذیر اداری در دستگاههای مشمول اعتبارات هزینهای استانی بصورت یکنواخت و اجرای همنوا هستند که بخش عمده آنها تا پایان آبان ماه سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.