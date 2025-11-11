به گزارش ایلنای گلستان، علی رضا نورانی افزود: با تامین این منابع در دستگاه‌های مشمول اعتبارات هزینه‌ای استانی بخش عمده از تعهدات این دستگاه‌ها در تامین انرژی از منابع تجدید پذیر به انجام رسیده و ضمن ایجاد ظرفیت جدید، تاثیرات قابل توجهی را در مبالغ قبوض صادره برای دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.

نورانی گفت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سایر دستگاه‌ها که مشمول اعتبارات هزینه‌ای ملی هستند که موظف به تامین منابع بابت راه اندازی نیروگاه‌های تجدید پذیر از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دریافتی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی و یا منابع داخلی خود در دستگاه‌ها با ماهیت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سایر نهاد عمومی غیر دولتی می‌باشند.

نورانی تصریح کرد: با این اقدام، گلستان جز استان‌های پیشتاز در راه اندازی نیروگاه‌های تجدید پذیر اداری در دستگاه‌های مشمول اعتبارات هزینه‌ای استانی بصورت یکنواخت و اجرای همنوا هستند که بخش عمده آن‌ها تا پایان آبان ماه سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

