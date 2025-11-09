استاندار گلستان خبرداد:
تردد روزانه ۱۸۰ الی ۲۵۰ دستگاه کامیون در مرز اینچه برون
استاندار گلستان گفت: روزانه ۱۸۰ الی ۲۵۰ دستگاه کامیون در مرز اینچه برون تردد میکنند وتاکنون ۵۵ مدرسه در مدت کوتاهی ساخته شده و برنامهریزی برای احداث ۳۰ مدرسه دیگر تا پایان سال انجام گرفته است.
به گزارش ایلنای گلستان، علی اصغر طهماسبی گفت: فهرستی از پروژههای کلان ملی و استانی برای مطرح شدن در سفر رئیسجمهور آماده شده است. این فهرست با بودجه پیشنهادی حدود ۴۵ همت تدوین شده و حوزههای اولویتدار آن شامل راهسازی، سدسازی، آموزش عالی، نهضت مدرسهسازی، آشوراده، کریدور شمال–جنوب و پرورش میگو است.
استاندار تصریح کرد: در این فهرست پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، از جمله برخی بیمارستانها، و نیز پروژههای دارای ردیف ملی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد قرار دارند. به گفته طهماسبی، رقم پیشنهادی بودجه برای این سفر تقریباً دو برابر بودجه سفرهای قبلی رئیسجمهور به دیگر استانها است.
طهماسبی درباره منطقه آزاد اینچهبرون گفت: که در ۱۰ ماه گذشته ۱۶ فرایند برای عملیاتی شدن آن انجام شده و این منطقه از بین مناطق آزاد مصوب سال ۱۴۰۰ است اولین منطقه آزاد است که به بهرهبرداری رسید. روزانه بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ کامیون از این منطقه تردد دارند و در حال ساخت بزرگترین پایانه محصولات کشاورزی شمال کشور هستند تا خامفروشی محصولات کشاورزی کاهش یابد.
استاندار به اهمیت تکمیل کریدور شمال–جنوب اشاره کرد و گفت: تکمیل این کریدور میتواند زمان و هزینه حملونقل بین چین و ایران را بهطور چشمگیری کاهش دهد؛
وی همچنین از پیگیری موضوع بندر چوب خبر داد و گفت: با وجود محدودیتهای مربوط به حفاظت از جنگلهای هیرکانی، برنامهریزی برای واردات چوب از روسیه در دستور کار است و با هر گونه مانعتراشی در این مسیر مقابله خواهد شد.
طهماسبی با اشاره به فعالیتهای آموزشی گفت: تاکنون ۵۵ مدرسه در مدت کوتاهی ساخته شده و برنامهریزی برای احداث ۳۰ مدرسه دیگر تا پایان سال انجام گرفته است. او از مدیران خواست با حضور میدانی در روستاها و شهرهای محروم، امیدآفرینی و تقویت خدمات را دنبال کنند.