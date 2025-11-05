دانشگاه علمی کاربردی گلستان مأموریت دارد آموزش را به مهارت و اشتغال متصل کند

به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا عسگری در نشست تفاهم نامه بین دانشگاه علمی کاربردی و کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: دانشگاه علمی‌–‌کاربردی مأموریت دارد آموزش را به مهارت و اشتغال متصل کند. همکاری با کانون وکلا باعث می‌شود دانشجویان رشته حقوق با واقعیت‌های حرفه‌ای وکالت آشنا شوند و مهارت‌های خود را در محیط واقعی تقویت کنند.

وی گفت: ما به دنبال امضای صرف یک تفاهم‌نامه نیستیم، بلکه هدف ما اجرای واقعی و خروجی ملموس است. تعامل با نهاد وکالت برای دانشگاه علمی‌کاربردی فرصتی است تا آموزش‌ها را از فضای تئوری به میدان عمل نزدیک‌تر کند. هدف ما این است که دانشجو نه‌تنها دانش‌پذیر، بلکه مهارت‌محور و کارآفرین باشد.

علی طالع‌زاری رئیس کانون وکلای گلستان، با تأکید بر ضرورت پیوند میان تجربه و دانش گفت: دانشگاه علمی‌کاربردی می‌تواند بستر بسیار مؤثری برای آشنایی دانشجویان با واقعیت‌های حرفه‌ای وکالت باشد. امیدواریم این همکاری، منجر به تربیت نسل جدیدی از وکلای دانا و کارآمد شود که با مسائل روز جامعه آشنا هستند.

طالع زاری گفت: در بسیاری از رشته‌ها، حلقه مفقوده‌ای میان دانشگاه و نهادهای حرفه‌ای وجود دارد، اما در رشته حقوق، نهادهایی مانند کانون وکلا می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان علم و حرفه ایفای نقش کنند. این تفاهم‌نامه فرصتی برای تبدیل دانش نظری به مهارت عملی است و امیدواریم منشأ اتفاقات مثبت برای دانشجویان و وکلا باشد.

