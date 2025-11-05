به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی گفت: در سال گذشته ۳ شرکت، محصول توتون کشاورزان گلستانی را خریدند و صادر کردند اما نه تنها مطالبات کشاورزان پرداخت نشد، تعهدات ارزی حاصل از این صادرات را نیز به دولت پرداخت نکردند.

آسیابی افزود: با پیگیری‌های قضایی در دادسرای مرکز استان، همه تعهدات ارزی به مبلغ بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار یورو از این سه شرکت پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت و تمام مطالبات توتون‌کاران استان هم، پرداخت شد.

حیدر آسیابی با اشاره به تشکیل تیمی از قضات زبده استان در دادسرای مرکز استان برای کشف و شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: یکی از اولویت‌های این کمیته برخورد با بدهکاران کلان بانکی به ویژه کسانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند، است.

