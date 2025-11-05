خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری استان خبرداد:

بازگشت بیش از یک میلیون یورو تعهدات ارزی به کشور با پیگیری‌های قضایی در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان از بازگشت بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار یورو تعهدات ارزی حاصل از صادرات توتون  با پیگیری‌های قضایی خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی گفت: در سال گذشته ۳ شرکت، محصول توتون کشاورزان گلستانی را خریدند و صادر کردند اما نه تنها مطالبات کشاورزان پرداخت نشد، تعهدات ارزی حاصل از این صادرات را نیز به دولت پرداخت نکردند. 

آسیابی افزود: با پیگیری‌های قضایی در دادسرای مرکز استان، همه تعهدات ارزی به مبلغ بیش از یک میلیون و ۶۷۳ هزار  یورو  از این سه شرکت پس گرفته شد و به بیت المال بازگشت و  تمام مطالبات توتون‌کاران استان هم،   پرداخت شد. 

حیدر آسیابی با اشاره به تشکیل تیمی از قضات زبده استان در دادسرای مرکز استان برای کشف و شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: یکی از اولویت‌های این کمیته برخورد با بدهکاران کلان بانکی  به  ویژه کسانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند، است.

