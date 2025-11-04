خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری استان:

نصب بیش از ۱۳ کیلومتر بلوک مفصلی در محورهای گلستان

رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان گفت: طی هفت ماهه امسال بیش از ۱۳ کیلومتر بلوک مفصلی در محورهای استان نصب و جایگزین حفاظ‌های فلزی (گاردریل ها) شده است.

به گزارش ایلنای گلستان، صمد محمدی با اشاره به نصب بیش از ۱۳ کیلومتر بلوک مفصلی در محورهای استان، اظهارداشت: طرح نصب بلوک مفصلی به منظور ارتقای سطح ایمنی راه‌ها اجرا شده و تاکنون بیش از ۴۵ کیلومتر از محورهای استان با این حفاظ ایمن‌سازی شده اند. 

به گفته وی، اعتبار صرف شده برای نصب این نوع حفاظ در محورهایکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای ۴۵ کیلومتر بوده است. 

محمدی افزود: اجرای بلوک مفصلی در سطح راه‌های ارتباطی نقش موثری در کاهش شدت تصادفات دارد و برنامه ریزی شده در کریدور اصلی نوکنده به جنگل گلستان و محورهای ۴ خطه پرتردد اجرا شود که در این نوع حفاظ واژگونی یا عبور خودرو به باند مقابل بسیار کمتر است و عملکرد بسیار بهتری نسبت به گاردریل دارد.

