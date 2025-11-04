نصب بیش از ۱۳ کیلومتر بلوک مفصلی در محورهای گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، صمد محمدی با اشاره به نصب بیش از ۱۳ کیلومتر بلوک مفصلی در محورهای استان، اظهارداشت: طرح نصب بلوک مفصلی به منظور ارتقای سطح ایمنی راه‌ها اجرا شده و تاکنون بیش از ۴۵ کیلومتر از محورهای استان با این حفاظ ایمن‌سازی شده اند.

به گفته وی، اعتبار صرف شده برای نصب این نوع حفاظ در محورهایکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای ۴۵ کیلومتر بوده است.

محمدی افزود: اجرای بلوک مفصلی در سطح راه‌های ارتباطی نقش موثری در کاهش شدت تصادفات دارد و برنامه ریزی شده در کریدور اصلی نوکنده به جنگل گلستان و محورهای ۴ خطه پرتردد اجرا شود که در این نوع حفاظ واژگونی یا عبور خودرو به باند مقابل بسیار کمتر است و عملکرد بسیار بهتری نسبت به گاردریل دارد.

