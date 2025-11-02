به گزارش ایلنای گلستان، نسیبه حاجیلری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این رویداد، بستری ارزشمند برای معرفی دستاوردهای فناورانه و ایده‌های نوآورانه است، افزود: جشنواره شیخ بهایی فرصتی بی‌نظیر برای فناوران، نوآوران و کارآفرینان کشور فراهم می‌کند تا طرح‌ها و محصولات خود را در سطح ملی ارائه کنند و مسیر تجاری‌سازی ایده‌هایشان را هموار سازند.

وی افزود: این رویداد در دو بخش اصلی «طراحان کسب‌وکار» و «فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری» برگزار می‌شود و برترین طرح‌ها بر اساس معیارهای تخصصی داوری و حمایت خواهند شد.

دبیر استانی جشنواره شیخ بهایی در ادامه با اشاره به جوایز ارزنده این جشنواره، تصریح کرد: در بخش طراحان کسب‌وکار به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۵۰۰.۳۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومان، در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری (نوپا) به نفرات برتر ۱ میلیارد، ۵۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان و در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری (رشد یافته) نیز جوایزی مشابه پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر فرصت محدود ثبت‌نام در این رویداد خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان فقط تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به لینک ثبت‌نام به نشانی https://B2n.ir/ew9253 در این جشنواره ملی شرکت نمایند.

حاجیلری با اشاره به فرصت ویژه برای شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری گلستان جهت حضور در این جشنواره، خاطرنشان کرد: کلیه فناوران عضو پارک گلستان می‌توانند طی تماس با شماره‌های ۰۱۷۳۸۵۱۰۲۲۵ – ۰۹۱۲۰۲۳۰۹۶۰ (خانم نعمتی) نسبت به اخذ کد تخفیف جهت حضور موثر در این جشنواره اقدام نمایند.

