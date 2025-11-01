هفدهمین جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه؛ آب در مدارس گلستان آغاز به کار کرد

به گزارش ایلنای گلستان، محمدحسن حسنی اظهار داشت: جشنواره سراسری «فراگیری نخستین واژه؛ آب» هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس ابتدایی استان گلستان آغاز شده است و دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور در محور آموزش، فرهنگ‌سازی و مدیریت صحیح مصرف آب مشارکت دارند.

وی افزود: این جشنواره از برنامه‌های محوری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است که با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت منابع آبی و انتقال مفاهیم مرتبط با ارزش آب در قالب فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی برگزار می‌شود.

مدیر دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به نقش مؤثر مدارس در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره، برنامه‌هایی نظیر برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مسابقات نقاشی و تولید محتواهای فرهنگی متناسب در دستور کار قرار دارد.

حسنی در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار آموزش در زمینه مصرف بهینه آب تصریح کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح مصرف در میان دانش‌آموزان، گامی مؤثر در جهت پایداری منابع آبی و تحقق اهداف توسعه پایدار در استان و کشور خواهد بود.

انتهای پیام/