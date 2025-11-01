خبرگزاری کار ایران
مدیردفتر روابط عمومی شرکت آبفا استان خبرداد:

هفدهمین جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه؛ آب در مدارس گلستان آغاز به کار کرد

هفدهمین جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه؛ آب در مدارس گلستان آغاز به کار کرد
کد خبر : 1707790
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، از آغاز به کار هفدهمین جشنواره سراسری «فراگیری نخستین واژه؛ آب» در مدارس استان خبر داد و هدف از برگزاری آن را ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب در میان دانش‌آموزان عنوان کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، محمدحسن حسنی اظهار داشت: جشنواره سراسری «فراگیری نخستین واژه؛ آب» هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس ابتدایی استان گلستان آغاز شده است و دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور در محور آموزش، فرهنگ‌سازی و مدیریت صحیح مصرف آب مشارکت دارند. 

وی افزود: این جشنواره از برنامه‌های محوری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است که با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت منابع آبی و انتقال مفاهیم مرتبط با ارزش آب در قالب فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی برگزار می‌شود. 

مدیر دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به نقش مؤثر مدارس در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره، برنامه‌هایی نظیر برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مسابقات نقاشی و تولید محتواهای فرهنگی متناسب در دستور کار قرار دارد. 

حسنی در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار آموزش در زمینه مصرف بهینه آب تصریح کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح مصرف در میان دانش‌آموزان، گامی مؤثر در جهت پایداری منابع آبی و تحقق اهداف توسعه پایدار در استان و کشور خواهد بود.

