نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:

۱۲ دوره آموزشی کوتاه مدت در مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان برگزار شد

۱۲ دوره آموزشی کوتاه مدت در مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان برگزار شد
کد خبر : 1706583
توسعه مهارت و تخصص در گلستان با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت

نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان گفت: در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند و پاسخ به نیازهای واقعی بازار کار، تاکنون ۱۲ دوره کوتاه‌مدت آموزشی در مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، هومن هادیان با اشاره به اهمیت مهارت‌افزایی در توسعه اشتغال پایدار اظهار داشت: استان گلستان در سال‌های اخیر با کمبود نیروی متخصص در بخش‌های صنعتی و خدماتی مواجه بوده است. برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت کاربردی می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نیروهای متخصص و افزایش بهره‌وری در محیط‌های کاری شود. 

وی افزود: مرکز علمی‌کاربردی خانه کارگر گرگان با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان صنایع مختلف، اقدام به طراحی و اجرای دوره‌های متنوعی کرده است که به طور مستقیم با نیازهای بازار کار استان هم‌راستا هستند. تاکنون بیش از ۱۲ دوره کوتاه‌مدت آموزشی در این مرکز برگزار شده است. 

هادیان ادامه داد: از جمله دوره‌های برگزارشده در شرکت پگاه گلستان می‌توان به دوره‌های «برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)»، «تحکیم بنیان خانواده»، «اکسل مقدماتی و پیشرفته»، «جوشکاری» و «کمک‌های اولیه» اشاره کرد. همچنین در شرکت ملی گاز ایران (منطقه گلستان)، دوره‌های «بیماری‌های شغلی» و «ارگونومی در محیط کار» با حضور کارشناسان و اساتید برجسته برگزار شده است. 

وی گفت: این دوره‌ها با استقبال بسیار خوبی از سوی کارکنان و کارفرمایان روبه‌رو شده‌اند و تداوم آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی سرمایه انسانی، کاهش حوادث شغلی و افزایش بهره‌وری صنایع ایفا کند. 

نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان گفت: در آینده نزدیک، دوره‌های تخصصی بیشتری در حوزه‌های ایمنی، انرژی، مهارت‌های نرم و فناوری‌های نوین برگزار خواهد شد.

