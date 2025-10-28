به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا عسگری با تأکید بر ضرورت ارزیابی مراکز آموزشی بر اساس دو شاخص اصلی سنجش صلاحیت حرفه‌ای و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت اظهار کرد: مراکز آموزشی باید با رویکردی فعال و خلاق، نقش خود را در ارتقای مهارت‌های تخصصی جامعه ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت نیازسنجی دقیق و شناخت جامعه هدف افزود: مراکز آموزشی نباید منتظر اقدام واحد استانی یا ستاد مرکزی بمانند؛ بلکه باید به‌صورت مستقل و طبق آیین نامه‌ها وارد عمل شوند و متناسب با نیازهای منطقه‌ای، دوره‌های آموزشی جدید طراحی و اجرا کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان گلستان گفت: واحد استانی و ستاد مرکزی همواره در تلاشند تا با انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و برگزاری نشست‌های مشترک با سازمان‌های مربوطه، مسیر توسعه و اجرای برنامه‌های مهارت‌محور را برای مراکز آموزشی هموار کنند.

عسگری همچنین با اشاره به حوزه‌های ورزش، هتلداری و گردشگری، این بخش‌ها را از جمله عرصه‌های دارای ظرفیت بالا برای اجرای دوره‌های آموزش مهارتی دانست و بر تدوین برنامه‌های کاربردی و منطبق با نیاز بازار کار در این حوزه‌ها تأکید کرد.

وی به سامانه سماک اشاره کرد و افزود: سامانه سماک با ویژگی‌هایی همچون سرعت، نظم و چابکی، بستر مناسبی برای اجرای فرآیند دوره‌های کوتاه‌مدت فراهم کرده است.

