رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان خبرداد:
برگزاری ۶۵ عنوان دوره کوتاهمدت توسط مراکز آموزش علمیکاربردی گلستان
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان گلستان گفت: ۶۵ عنوان دوره کوتاهمدت توسط مراکز آموزش علمیکاربردی استان گلستان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شده است.
به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا عسگری با تأکید بر ضرورت ارزیابی مراکز آموزشی بر اساس دو شاخص اصلی سنجش صلاحیت حرفهای و برگزاری دورههای کوتاهمدت اظهار کرد: مراکز آموزشی باید با رویکردی فعال و خلاق، نقش خود را در ارتقای مهارتهای تخصصی جامعه ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت نیازسنجی دقیق و شناخت جامعه هدف افزود: مراکز آموزشی نباید منتظر اقدام واحد استانی یا ستاد مرکزی بمانند؛ بلکه باید بهصورت مستقل و طبق آیین نامهها وارد عمل شوند و متناسب با نیازهای منطقهای، دورههای آموزشی جدید طراحی و اجرا کنند.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان گلستان گفت: واحد استانی و ستاد مرکزی همواره در تلاشند تا با انعقاد تفاهمنامهها و برگزاری نشستهای مشترک با سازمانهای مربوطه، مسیر توسعه و اجرای برنامههای مهارتمحور را برای مراکز آموزشی هموار کنند.
عسگری همچنین با اشاره به حوزههای ورزش، هتلداری و گردشگری، این بخشها را از جمله عرصههای دارای ظرفیت بالا برای اجرای دورههای آموزش مهارتی دانست و بر تدوین برنامههای کاربردی و منطبق با نیاز بازار کار در این حوزهها تأکید کرد.
وی به سامانه سماک اشاره کرد و افزود: سامانه سماک با ویژگیهایی همچون سرعت، نظم و چابکی، بستر مناسبی برای اجرای فرآیند دورههای کوتاهمدت فراهم کرده است.