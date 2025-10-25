خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اداره مدیریت راه‌های استان خبرداد:

نصب ۷ سامانه ثبت تخلفات رانندگی در گلستان

نصب ۷ سامانه ثبت تخلفات رانندگی در گلستان
کد خبر : 1704593
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات در محورهای ارتباطی، از ابتدای امسال ۷ سامانه جدید ثبت تخلفات رانندگی نصب و آماده بهره‌برداری شده است.

به گزارش ایلنای گلستان، بهرام آریان فردگفت: این اقدام در کنار ۴۸ سامانه دیگر که در مرحله مناقصه هستند، تعداد سامانه‌های ثبت تخلفات استان را از ۴۲ به ۹۷ سامانه افزایش می‌دهد. 

 وی با اشاره به تأثیر این سامانه‌ها بر رفتار رانندگان افزود: مطالعات نشان می‌دهد که سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی سرعت لحظه‌ای و متوسط خودروها را کاهش می‌دهند و با ثبت دقیق سرعت خودروها، به ویژه در مسافت بین دو دوربین، تخلفات سرعت کاهش می‌یابد. 

 آریان‌فرد گفت: نصب و بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در گلستان، گامی مؤثر در کاهش سرعت غیرمجاز، افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ