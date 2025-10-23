نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان:
۴۴ نفر از طریق دفتر کاریابی مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان مشغول بهکار شدند/ ۱۵۴ معرفینامه به شرکتهای صنعتی صادر شده است
نماینده خانه کارگر در امور آموزشی گلستان گفت: دفتر کاریابی مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان با هدف کمک به اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان، اقدامات مؤثری در زمینه مشاوره شغلی و معرفی به بازار کار انجام داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، هومن هادیان اظهار کرد: تاکنون ۷۷۵ کارجو به دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان مراجعه کردهاند. از این تعداد، ۱۵۴ معرفینامه برای اشتغال در شرکتهای صنعتی صادر شده که در نتیجهی آن ۴۴ نفر موفق به اشتغال شدهاند.
وی افزود: دفتر کاریابی خانه کارگر گرگان با ارائه مشاورههای تخصصی شغلی و ایجاد ارتباط مؤثر میان کارفرمایان و کارجویان، نقش مهمی در افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کاهش بیکاری در استان ایفا کرده است.
هادیان خاطرنشان کرد: این مرکز با هدف رفع فاصله میان دانشگاه و صنعت و تسهیل اشتغال فارغالتحصیلان راهاندازی شده است. در حال حاضر نیز بزرگترین مرکز علمیکاربردی شمال کشور در اختیار خانه کارگر گرگان قرار دارد و بیش از ۷۰۰ دانشجو در این مرکز در حال تحصیل هستند.
وی گفت: کاریابیها همواره بهعنوان یکی از ابزارهای مهم شناخت و تنظیم بازار کار به شمار میآیند و پیدا کردن شغل مناسب با شرایط خود از دغدغههای اصلی کارجویان و کارفرمایان در بازار کار است.
وی گفت: تلاش ما این است که کارجویان در بخشهای خدماتی و صنعتی جذب بازار کار شوند. علاقهمندان میتوانند برای دریافت مشاوره شغلی و ثبتنام به مرکز علمیکاربردی خانه کارگر گرگان، واقع در ویلاشهر، انتهای شهرک جواد الائمه جنب پارکینگ راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.